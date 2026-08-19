Зеленскому напророчили «конец власти» ближайшей осенью

Президент Украины Владимир Зеленский уже грядущей осенью может лишиться должности в связи с тем, что антикоррупционные органы начали спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которой участвуют чиновники офиса украинского лидера. Об этом заявил экс-нардеп Украины Спиридон Килинкаров в интервью «Газете.Ru».

«Рейтинг президента будет падать, он будет терять право на насилие, его вертикаль власти будет ослабевать», — отметил он. Килинкаров подчеркнул, что такой сценарий вероятен вне зависимости от того, чем закончатся проверки.

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Также Зеленский может утратить контроль над парламентом, добавил бывший народный депутат. Это будет означать потерю власти президентом Украины, указал он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский стал проводить самостоятельную кадровую политику, что не понравилось «западным кураторам», поэтому сейчас на украинского лидера и его команду идет давление со стороны глобалистов с целью не допустить назначение Евгения Хмары главой Минобороны Украины.

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ФОТО: Bruno Press/Abaca/Sipa USA/ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаПрезидент УкраиныУкраинаВладимир Зеленский

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