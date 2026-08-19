Зеленскому напророчили «конец власти» ближайшей осенью
Президент Украины Владимир Зеленский уже грядущей осенью может лишиться должности в связи с тем, что антикоррупционные органы начали спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которой участвуют чиновники офиса украинского лидера. Об этом заявил экс-нардеп Украины Спиридон Килинкаров в интервью «Газете.Ru».
«Рейтинг президента будет падать, он будет терять право на насилие, его вертикаль власти будет ослабевать», — отметил он. Килинкаров подчеркнул, что такой сценарий вероятен вне зависимости от того, чем закончатся проверки.
Также Зеленский может утратить контроль над парламентом, добавил бывший народный депутат. Это будет означать потерю власти президентом Украины, указал он.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский стал проводить самостоятельную кадровую политику, что не понравилось «западным кураторам», поэтому сейчас на украинского лидера и его команду идет давление со стороны глобалистов с целью не допустить назначение Евгения Хмары главой Минобороны Украины.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме пригрозили Великобритании ударами со стороны России
- Зеленскому напророчили «конец власти» ближайшей осенью
- Зритель жаждет жизни: Герман‑младший призвал к диалогу о семейных ценностях в кино
- Зоолог рассказал, как отпугнуть медведя в дикой природе
- В Пушкинском музее впервые показали инсталляцию «Вертикальные моря» Плесси
- Экономист объяснил, что влияет на ослабление рубля
- Правительство России обозначило сроки окончания ремонтов на НПЗ
- На российском рынке не обнаружили дефицит моторных масел
- Антитеррористические учения прошли в школах и детсадах
- Жители поселка на Алтае рассказали о растерзавшем туристку медведе