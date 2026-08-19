Зеленскому напророчили «конец власти» ближайшей осенью

Президент Украины Владимир Зеленский уже грядущей осенью может лишиться должности в связи с тем, что антикоррупционные органы начали спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которой участвуют чиновники офиса украинского лидера. Об этом заявил экс-нардеп Украины Спиридон Килинкаров в интервью «Газете.Ru».

«Рейтинг президента будет падать, он будет терять право на насилие, его вертикаль власти будет ослабевать», — отметил он. Килинкаров подчеркнул, что такой сценарий вероятен вне зависимости от того, чем закончатся проверки.