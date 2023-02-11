Вучич не исключил проведения досрочных выборов в Сербии до конца года

Президент Сербии Александр Вучич допустил, что досрочные выборы в стране могут состояться до конца 2023 года. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Prva.

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«До тех пор пока мы можем не проводить выборы - их не будет, но у нас оппозиция, которая будет требовать выборы», — указал Вучич.

По словам политика, он не хотел бы проводить досрочное голосование, но «не исключает такую возможность».

Ранее Вучич заявил, что может уйти в отставку при необходимости «каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время».

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