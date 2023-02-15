США призвали Сербию встать на сторону Украины

В заявлении, приуроченном ко Дню государственности Сербии, политик предложил Белграду «поддержать Украину в войне с Россией». Госсекретарь призвал к единству в «поддержке права украинского народа на выбор собственного будущего».

При этом США поддерживают амбиции Сербии стать частью Евросоюза и готовы работать с Сербией и поддерживают амбиции страны частью Евросоюза, добавил Блинкен.

На прошлой неделе глава Сербии Александр Вучич предсказывал, что ожидает усиления давления со стороны Запада в связи с позицией Сербии относительно России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «хамским» поздравление президента США Джо Байдена с Днем государственности Сербии.

