США призвали Сербию встать на сторону Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины в конфликте с Россией, сообщает РИА Новости.
В заявлении, приуроченном ко Дню государственности Сербии, политик предложил Белграду «поддержать Украину в войне с Россией». Госсекретарь призвал к единству в «поддержке права украинского народа на выбор собственного будущего».
При этом США поддерживают амбиции Сербии стать частью Евросоюза и готовы работать с Сербией и поддерживают амбиции страны частью Евросоюза, добавил Блинкен.
На прошлой неделе глава Сербии Александр Вучич предсказывал, что ожидает усиления давления со стороны Запада в связи с позицией Сербии относительно России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «хамским» поздравление президента США Джо Байдена с Днем государственности Сербии.
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