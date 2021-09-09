Единый Донбасс или единая Россия? Куда заведет экономическая интеграция ЛНР и ДНР

Речь идет о партнерстве в экономической, таможенной и налоговой областях, синхронизации законодательства в этих сферах и программ социально-экономического развития до 2024 года.

Как объяснил советник главы ЛНР Родион Мирошник, цель данного соглашения – не объединение республик, ключевой момент - синхронизация законодательства ЛНР, ДНР, России и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

«Речи об административном слиянии ЛНР и ДНР не идет, республики являются стратегическими партнерами, как в военных, так и в экономических вопросах. Люди, живущие в Донецке и Луганске, предпочитают находиться в том состоянии, в котором они находятся. ДНР и ЛНР заинтересованы в привлечении инвестиций и активизации бизнеса — последние решения направлены именно на это. Дальше уже стоит вопрос о том, как на это отреагируют ЕвраАзЭС и Россия. Конечно, мы бы хотели находиться в едином экономическом пространстве с ними, но пока наши государства не признаны - это серьезный экономический и политический вопрос», - сказал Мирошник «Газете.ру».

Со своей стороны, экс-председатель Совета министров ДНР, руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в эфире НСН выразил уверенность, что будущее Донбасса – в составе России.

«Я уже неоднократно говорил, что присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость – это часть исторического процесса. У исторических процессов есть определённые закономерности, которые обусловлены рядом правил и законов. Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт», - сказал Бородай, который идёт в Госдуму нового созыва от «Единой России».

При этом он считает, что и Украина при «адекватной власти» должна следовать тем же курсом.

«Когда так называемая власть на Украине станет более адекватной, это будет означать, что Украина как отдельное псевдогосударство перестанет быть колонией США и станет частью России. Таким образом, Украины не будет. Тут логический тупик. На Украине может быть только неадекватная власть! Как только на Украине появляется адекватная власть, Украина из чего-то, изображающего из себя отдельную страну, становится частью великой России. Малороссией, фактически. И в этом «Мало» нет ничего обидного и унизительного. Просто Украина меньше большей части России, это чисто географическое понятие, возникшее сотни лет назад», - пояснил руководитель «Союза добровольцев Донбасса».

Между тем, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что даже взаимная экономическая интеграция непризнанных республик «провалится».

«Эти снова провалят все, даже если (вдруг) начнут реально делать что-то правильное. Потому, что они ни во что не верят и превыше всего ставят личный достаток», - написал Стрелков на своей странице «ВКонтакте».

Тем не менее, на возможную интеграцию Донбасса в состав России указывают и в Евросоюзе.

В Брюсселе считают, что Россия якобы пытается «де-факто интегрировать» части восточной Украины через «нелегитимные выборы» и выдачу паспортов местным жителям, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на документ, распространенный среди стран-членов ЕС.

Как сообщал в середине июля первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч жителей ДНР и ЛНР, напоминает «Интерфакс».

«Граждане России - это не только те (жители ДНР и ЛНР – прим. НСН), кто получил паспорт Российской Федерации, а их сегодня 611 тысяч, и каждый день эта цифра увеличивается. Я думаю, что до конца года большинство желающих получить паспорта гражданина Российской Федерации получат такую возможность", - сказал Водолацкий.

Со своей стороны, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал, что жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие российское гражданство, в сентябре смогут принять участие в выборах в Госдуму.