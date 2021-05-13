«Историческая необходимость»? Евросоюз предупредил об интеграции Донбасса в РФ

Евросоюз считает, что Россия якобы пытается «де-факто интегрировать» части восточной Украины через «нелегитимные выборы» и выдачу паспортов местным жителям. Об этом сообщило агентство «Блумберг» со ссылкой на документ, который был распространен среди членов союза. В нем также говорится о том, какие меры может предпринять ЕС для усиления устойчивости Украины на фоне заявлений о якобы возможной российской агрессии. Речь идет в том числе о повышении энергетической безопасности, поддержке в борьбе с «гибридными угрозами, в том числе противодействием киберугрозам и дезинформации», а также о помощи Киеву с проведением вакцинации от COVID-19.

Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что выдача паспортов гражданам непризнанных ДНР и ЛНР носит чисто гуманитарный характер, Россия, судя по всему, продолжает укреплять свои политические позиции в Донбассе. В понедельник стало известно, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом добровольцев Донбасса (СДД). По его словам, у ЕР сложились с СДД «братские, деловые отношения». В партии рассчитывают на максимальное вовлечение представителей этой организации в выборы всех уровней, включая и осеннюю думскую кампанию, писала газета «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что кандидатом в Госдуму от единороссов может стать экс-председатель Совета министров ДНР, ныне председатель СДД Александр Бородай.

Сам же Бородай в беседе с НСН заявил, что будущее Донбасса - в России.

«Я уже неоднократно говорил, что присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость – это часть исторического процесса. У исторических процессов есть определённые закономерности, которые обусловлены рядом правил и законов. Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт», - высказался председатель СДД. Бородай также считает, что никакую автономию Киев предоставлять Донбассу и не собирался.