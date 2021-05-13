«Историческая необходимость»? Евросоюз предупредил об интеграции Донбасса в РФ
К интеграции стремятся не только Донецк и Луганск, но и Киев - вот только президенту Украины, судя по всему, ближе НАТО.
Евросоюз считает, что Россия якобы пытается «де-факто интегрировать» части восточной Украины через «нелегитимные выборы» и выдачу паспортов местным жителям. Об этом сообщило агентство «Блумберг» со ссылкой на документ, который был распространен среди членов союза. В нем также говорится о том, какие меры может предпринять ЕС для усиления устойчивости Украины на фоне заявлений о якобы возможной российской агрессии. Речь идет в том числе о повышении энергетической безопасности, поддержке в борьбе с «гибридными угрозами, в том числе противодействием киберугрозам и дезинформации», а также о помощи Киеву с проведением вакцинации от COVID-19.
Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что выдача паспортов гражданам непризнанных ДНР и ЛНР носит чисто гуманитарный характер, Россия, судя по всему, продолжает укреплять свои политические позиции в Донбассе. В понедельник стало известно, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом добровольцев Донбасса (СДД). По его словам, у ЕР сложились с СДД «братские, деловые отношения». В партии рассчитывают на максимальное вовлечение представителей этой организации в выборы всех уровней, включая и осеннюю думскую кампанию, писала газета «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что кандидатом в Госдуму от единороссов может стать экс-председатель Совета министров ДНР, ныне председатель СДД Александр Бородай.
Сам же Бородай в беседе с НСН заявил, что будущее Донбасса - в России.
«Я уже неоднократно говорил, что присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость – это часть исторического процесса. У исторических процессов есть определённые закономерности, которые обусловлены рядом правил и законов. Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт», - высказался председатель СДД. Бородай также считает, что никакую автономию Киев предоставлять Донбассу и не собирался.
«В частности, хотя бы потому, что они, действительно, предоставив автономию Донбассу, будут обречены предоставить автономию ещё и целому ряду западных областей Украины», - пояснил он.
На Украине же рассчитывают остановить конфликт с помощью НАТО. Накануне депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа», член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс - это жизненно необходимый шаг для прекращения конфликта в Донбассе. По ее мнению, это также поможет предупредить возникновение конфликтов в будущем. То же самое ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.
Экс-президент Украины и глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук 8 мая заявил, что только после вступления страны в НАТО Украина обретет «нормальную границу».
«Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов (мы категорически против силовых методов) уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения», - сказал Кравчук.
Очередной саммит лидеров стран НАТО запланирован на 14 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, планируется рассмотреть «решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам современности и завтрашнего дня».
Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия обвинения не признает, заявляя, что страна не является стороной конфликта, происходящего внутри Украины. Москва также подчеркивает свою заинтересованность в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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