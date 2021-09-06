ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились о создании единого экономического пространства. Решение было принято на встрече глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, передает Донецкое агентство новостей.
Отмечается, что единое экономическое пространство предполагает партнерство экономической, таможенной и налоговой областях. В связи с этим стороны намерены синхронизировать своё законодательство в этих сферах, принять и реализовывать синхронизированные программы социально-экономического развития до 2024 года.
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