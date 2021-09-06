ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились о создании единого экономического пространства. Решение было принято на встрече глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, передает Донецкое агентство новостей.

Instagram удалил пост главы крымского парламента о погибшем экс-главе ДНР

Отмечается, что единое экономическое пространство предполагает партнерство экономической, таможенной и налоговой областях. В связи с этим стороны намерены синхронизировать своё законодательство в этих сферах, принять и реализовывать синхронизированные программы социально-экономического развития до 2024 года.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры