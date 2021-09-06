ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства

Отмечается, что единое экономическое пространство предполагает партнерство экономической, таможенной и налоговой областях. В связи с этим стороны намерены синхронизировать своё законодательство в этих сферах, принять и реализовывать синхронизированные программы социально-экономического развития до 2024 года.





