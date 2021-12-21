Шойгу: НАТО и США увеличивают масштабы учений около России
НАТО и США увеличивают масштабы учений около России, а также задействуют стратегическую авиацию и проводят условные пуски ядерных ракет. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
По его словам, количество полетов у границ России возросло более, чем в два раза.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Шойгу: НАТО и США увеличивают масштабы учений около России
- США бесплатно раздадут американцам 500 млн домашних тестов на ковид
- Павел Мамаев перешёл из «Ростова» в «Химки»
- Путин: Россия будет адекватно реагировать на недружественные шаги США
- Шойгу предупредил о готовящейся провокации США на востоке Украины
- Новым спортивным директором «Спартака» стал Лука Каттани из ПСЖ
- Шойгу заявил о наращивании США войск у границ РФ
- Путин заявил, что военные должны получать за службу достойное вознаграждение
- Путин потребовал продолжить оснащать войска современным оружием
- «Ракета долетит за 7 минут»: Путин о расширении НАТО на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru