Шойгу: НАТО и США увеличивают масштабы учений около России

НАТО и США увеличивают масштабы учений около России, а также задействуют стратегическую авиацию и проводят условные пуски ядерных ракет. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

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По его словам, количество полетов у границ России возросло более, чем в два раза.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОСШАРоссия
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