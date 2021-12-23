«Это вы должны дать!» Путин не дал журналистке Sky News гарантий о ненападении на Украину
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что не Россия должна давать гарантии ненападения на Украину, а США должны гарантировать обеспечение безопасности у российских границ.
В ходе мероприятия журналистка Sky News спросила президента РФ о гарантиях ненападения на Украину.
«По поводу гарантий: наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловной гарантии безопасности России. Мы дали понять, что дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо. Мы что ли пришли туда, к границам США? К нам пришли, и теперь еще говорят, что и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут ударные системы вооружения и базы, а вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями», - ответил Путин.
По его словам, НАТО продолжает свое расширение, что не отвечает вопросам национальной безопасности РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- СМИ: ЕС потребовал у Киева освободить Медведчука
- Синоптики пообещали обильный снегопад в Москве
- «Никакой правды нет!» Путин об обвинениях в адрес «Газпрома»
- «Плевать на вашу озабоченность»: Путин о подходе Запада к России
- В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами
- «Это вы должны дать!» Путин не дал журналистке Sky News гарантий о ненападении на Украину
- Актриса из «Универа» задала вопрос Путину о деградации молодежи
- Премьеру фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом перенесли почти на год
- «Когда долбанут»: Путин ответил на вопрос о возможности войны с Украиной
- Путин заявил об отсутствии планов присоединить Крым до переворота в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru