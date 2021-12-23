«Это вы должны дать!» Путин не дал журналистке Sky News гарантий о ненападении на Украину

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что не Россия должна давать гарантии ненападения на Украину, а США должны гарантировать обеспечение безопасности у российских границ.

В ходе мероприятия журналистка Sky News спросила президента РФ о гарантиях ненападения на Украину.

«По поводу гарантий: наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловной гарантии безопасности России. Мы дали понять, что дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо. Мы что ли пришли туда, к границам США? К нам пришли, и теперь еще говорят, что и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут ударные системы вооружения и базы, а вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями», - ответил Путин.

По его словам, НАТО продолжает свое расширение, что не отвечает вопросам национальной безопасности РФ.

