Индия ответила на критику США и ЕС по закупкам российской нефти

Индия подверглась нападкам со стороны США и Европейского союза за импорт нефти из России, хотя Вашингтон ранее сам поощрял такие поставки ради стабильности энергорынков. Об этом заявил МИД Индии в официальном пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что Нью-Дели начал закупки российской нефти после того, как традиционные поставщики перенаправили объемы в Европу на фоне конфликта на Украине.

Трамп пригрозил значительно повысить пошлины для Индии за перепродажу нефти РФ

Тогда США, по словам индийской стороны, поддержали такой шаг во имя глобального баланса спроса и предложения.

Несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия якобы отказывается от российской нефти, газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские госкорпорации продолжают ее закупать, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:НефтьРоссияИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры