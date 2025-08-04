Индия ответила на критику США и ЕС по закупкам российской нефти
Индия подверглась нападкам со стороны США и Европейского союза за импорт нефти из России, хотя Вашингтон ранее сам поощрял такие поставки ради стабильности энергорынков. Об этом заявил МИД Индии в официальном пресс-релизе.
В ведомстве подчеркнули, что Нью-Дели начал закупки российской нефти после того, как традиционные поставщики перенаправили объемы в Европу на фоне конфликта на Украине.
Тогда США, по словам индийской стороны, поддержали такой шаг во имя глобального баланса спроса и предложения.
Несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия якобы отказывается от российской нефти, газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские госкорпорации продолжают ее закупать, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры дали советы, как безопасно путешествовать за границей и по России
- СМИ: США исчерпывают рычаги давления на Россию
- Индия ответила на критику США и ЕС по закупкам российской нефти
- Пригожин удивился участию Фадеева в номере Шамана на «Интервидении»
- Экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29
- Дилеры объяснили, почему россияне уходят из автомобильного люкса
- На Кавказе резко выросло число договоров ОСАГО
- Россия отказалась от моратория на ракеты средней и меньшей дальности
- В Госдуме заявили о праве учителей на личную жизнь и публикации в соцсетях
- Россиянам рассказали, почему банкам невыгодно отменять систему кэшбэков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru