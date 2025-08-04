Индия ответила на критику США и ЕС по закупкам российской нефти

Индия подверглась нападкам со стороны США и Европейского союза за импорт нефти из России, хотя Вашингтон ранее сам поощрял такие поставки ради стабильности энергорынков. Об этом заявил МИД Индии в официальном пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что Нью-Дели начал закупки российской нефти после того, как традиционные поставщики перенаправили объемы в Европу на фоне конфликта на Украине.