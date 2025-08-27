«Это, скорее всего, срабатывают определенные межличностные вещи. Но, я думаю, это кратковременно. В конце концов, как бы политики друг к другу не относились, их связывают какие-то договоренности. Не просто так они вдруг не общаются некоторое время. Какая-то сторона, видимо, что-то не выполнила. Но в конце концов политики такого уровня всегда будут придерживаться государственных интересов. Экономика, стратегические и политические интересы найдут подходы. Просто в данный момент Индии и политически, и экономически выгодно показать свою самостоятельность, свою роль и место на политическом и экономическом олимпе. Здесь победит прагматизм, потому что Индия очень прагматичная, там сильны капиталистические устои в экономике. Думаю, все устаканится за очень короткий промежуток времени», - предположил Падалко.

Также он отметил, что Индия всегда славилась своим прагматизмом, поэтому в отношениях с другими странами руководствуется выгодой и национальными интересами, а не дружескими чувствами.

«Товарооборот Индии с Соединенными Штатами гораздо больше, чем с Россией. Здесь не идет речь о дружбе, здесь идет речь о стратегических приоритетах в конкретный момент. Индии сейчас выгодно покупать российскую нефть, быть нашим крупнейшим трейдером по ряду продуктов. Это дает ей возможность зарабатывать на этих операциях, поднимать свою экономику, все-таки минус $4 в цене - хорошая экономия. Где-то они сейчас, возможно, потеряют от тех пошлин, которые сегодня ввели. Индия всегда прагматично выстраивает работу со всеми своими иностранными партнерами. Поэтому нельзя говорить, что она как-то развернулась в сторону России», - рассказал он.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале 2025 года. Две страны хотели удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидалось, что документ будет подписан осенью, и индийская делегация несколько раз посещала Штаты для проведения переговоров по этому документу. Однако визит американской делегации в Индию для проведения шестого раунда переговоров, намеченный на 25 августа, был отменен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

