«Дверь на Запад»: Почему Лукашенко никогда не признает Абхазию и Южную Осетию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 9 февраля заявил, что тайно встречался в Лондоне с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Выступая в суде в Тбилиси, политик отметил, что благодаря этим поездкам белорусский лидер до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию.

«Это больше личная история взаимоотношений Лукашенко и Саакашвили. Вероятнее всего, речь шла о том, что если он не будет признавать Абхазию и Осетию, то ему откроют двери на Запад. Были довольно холодные отношения между Лукашенко и Западом. И в 2008-2009 годах активно шло потепление отношений. Непризнание Абхазии и Осетии повлияло на то, что с ним стали, по крайней мере, здороваться иногда. Лукашенко всегда хотел быть авторитетным европейским политиком. Лукашенко никогда не признает Абхазию, Осетию и Крым. Он по-прежнему верит, что у него есть шанс на восстановление отношений с Западом. Он рассчитывает, что если будет держаться антироссийской риторики, то ему будут дальше пожимать руку», - сказал Болкунец.