«Дверь на Запад»: Почему Лукашенко никогда не признает Абхазию и Южную Осетию
Лукашенко по-прежнему верит, что у него есть шанс на восстановление отношений с Западом, заявил политолог Дмитрий Болкунец.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не признает Абхазию, Крым и Южную Осетию, он придерживается антироссийской риторики, чтобы Запад и дальше пожимал ему руку, заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 9 февраля заявил, что тайно встречался в Лондоне с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Выступая в суде в Тбилиси, политик отметил, что благодаря этим поездкам белорусский лидер до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию.
«Это больше личная история взаимоотношений Лукашенко и Саакашвили. Вероятнее всего, речь шла о том, что если он не будет признавать Абхазию и Осетию, то ему откроют двери на Запад. Были довольно холодные отношения между Лукашенко и Западом. И в 2008-2009 годах активно шло потепление отношений. Непризнание Абхазии и Осетии повлияло на то, что с ним стали, по крайней мере, здороваться иногда. Лукашенко всегда хотел быть авторитетным европейским политиком. Лукашенко никогда не признает Абхазию, Осетию и Крым. Он по-прежнему верит, что у него есть шанс на восстановление отношений с Западом. Он рассчитывает, что если будет держаться антироссийской риторики, то ему будут дальше пожимать руку», - сказал Болкунец.
Комментируя заявление Саакашвили о его тайных встречах с Лукашенко, политолог отметил, что они могли происходить прямо на стоянке в аэропорту Лондона.
«Встречи могли быть. Если такие встречи проходили, то Лукашенко вероятнее всего летал туда на самолете Березовского. Он был частым гостем в Минске, его самолет практически каждую неделю был там. Лукашенко мог действительно на его самолете слетать в Лондон, причем встреча могла проходить в аэропорту. Даже никакая виза не нужна была. Просто человек садится в самолет, прилетает в аэропорт, там проходит встреча на стоянке, а дальше самолет обратно возвращается в Минск. Такая встреча могла быть тайная абсолютно. Учитывая, что Березовский был достаточно близким и доверенным лицом Лукашенко по многим вопросам. Несколько лет назад были опубликованы записи дневника Березовского, где на одной из страниц фигурировала фамилия Макей и контакты с Грузией. Очевидно, что эта конструкция абсолютно могла быть реализуема», - сказал Болкунец.
Также политолог подчеркнул, что Саакашвили имеет на Западе определенный авторитет, и именно он помогал Лукашенко выстраивать отношения со странами.
«В 2010 году на белорусском телевидении вышло интервью с Михаилом Саакашвили. Это стало сенсацией и вызвало возмущение в Москве. Это интервью удалили с сайта телевидения, его нету. Лукашенко через Саакашвили очень многие свои вопросы решал. Саакашвили выступал в качестве контактера в контактах Лукашенко и Запада. В 2015 году в Одессе проходила встреча министра иностранных дел Белоруссии Макея с Саакашвили. Вряд ли там обсуждали вопросы развития одесско-белорусских отношении. Саакашвили имеет определенные вес на Западе и авторитет. В тот период для Лукашенко было крайне важно восстановить отношения с Западом. Саакашвли был одним из тех, кто помогал ему эти отношения выстраивать, так же как это делал Ющенко», - резюмировал Болкунец.
Ранее Лукашенко заявлял, что признает Крым, Абхазию и Южную Осетию российскими сразу после того, как вместе с президентом России Владимиром Путиным осознает необходимость подобного решения.
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