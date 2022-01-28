Лукашенко рассказал о $6 млрд, потраченных Западом на «разрушение» Белоруссии

Западные страны потратили более $6 млрд на то, чтобы «разрушить» Белоруссию в 2020 году. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту.

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Как отметил глава государства, подготовка протестов после президентских выборов в августе 2020 года была более основательной, чем в предыдущие годы.

«Уже точно известно, на разрушение Белоруссии было брошено более $6 млрд. Уж очень хотелось покончить с нами раз и навсегда», — цитирует Лукашенко ТАСС.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ПротестыБелоруссияАлександр Лукашенко
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