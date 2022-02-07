Лукашенко объяснил, когда признает Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» пояснил, когда признает российскими Крым, Абхазию и Южную Осетию.

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По его словам, это произойдёт сразу после того, как вместе с президентом России Владимиром Путиным осознает необходимости подобного решения.

«Как только я пойму, и президент России мне скажет, что в этом есть необходимость», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, признает Крым после того, как это сделает каждый олигарх в России и начнёт поставлять туда продукцию, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Присоединение Крыма К РоссииКрымБелоруссияАлександр Лукашенко
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