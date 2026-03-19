По словам собеседницы НСН, инъекционные и таблетированные пептиды стоит использовать только под контролем медицинского специалиста. Однако в современном мире немало других факторов, которые могут привести к развитию онкологии.

«Сейчас пептиды используют не только в косметологии, а повсеместно. Существуют пептиды сосудов, эпифиза. Тирзепатид, семаглутиды - агонисты глюкагоноподобного пептида. Такие пептиды нужно изучать более глубоко. Однако семаглутит и терзопатит уже вышли на международный уровень. С их помощью уже похудело множество людей. Мы продолжаем накапливать клинический опыт, но уже можно сказать, что они безопасны, получили лицензию, продаются в аптеках. Другие пептиды тоже изучаются. Конечно, к инъекциям и пептидам в таблетках нужно обращаться под контролем знающего врача. Они очень мощные. Онкология могут спровоцировать мобильные телефоны, электромагнитное излучение наушников. В современном мире много факторов, которые способствуют развитию онкологии. Говорить о том, что именно пептиды будут этому способствовать нельзя», - сказала Егорова.

