Косметолог объяснила, что пептиды не повышают риск рака
Пептиды, которые используют в косметологии, достаточно изучены и не могут спровоцировать развитие онкологии, заверила НСН Татьяна Егорова.
В современном мире много факторов, которые могут спровоцировать развитие онкологии, пептиды сложно отнести к их числу, но обращаться к подобным инъекциям и таблеткам можно только под присмотром врача. Об этом в беседе с НСН косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова.
Бесконтрольное использование пептидов может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на завкафедрой превентивной медицины с курсом биохакинга Российского университета дружбы народов Кирилла Маслиева. По его словам, купить пептид сегодня можно за пару кликов, и многие используют их без контроля врача. Егорова уточнила, что речь идет не о косметологии.
«Пептид - определенная последовательность аминокислот. Нашему организму кажется, что разрушились наши клетки, и он начинает в ответ синтезировать новые клетки. Пептиды, которые используют в косметологии, безопасны, исследованы, применяются достаточно давно. Эти пептиды не агрессивные, точно не могут вызвать онкологию при местном применении в формате крема или сыворотки. Если наносить пептиды на неповрежденную кожу, они мало будут работать, особенно на верхнем слое. Пептиды – обновления тканей. Для регенерации нужно, чтобы пептид проник непосредственно к делящейся клетке. Делящаяся клетка находится чуть глубже рогового слоя. Если роговой слой нормальный и крем через него проходит, тогда косметика подействует», - объяснила она.
По словам собеседницы НСН, инъекционные и таблетированные пептиды стоит использовать только под контролем медицинского специалиста. Однако в современном мире немало других факторов, которые могут привести к развитию онкологии.
«Сейчас пептиды используют не только в косметологии, а повсеместно. Существуют пептиды сосудов, эпифиза. Тирзепатид, семаглутиды - агонисты глюкагоноподобного пептида. Такие пептиды нужно изучать более глубоко. Однако семаглутит и терзопатит уже вышли на международный уровень. С их помощью уже похудело множество людей. Мы продолжаем накапливать клинический опыт, но уже можно сказать, что они безопасны, получили лицензию, продаются в аптеках. Другие пептиды тоже изучаются. Конечно, к инъекциям и пептидам в таблетках нужно обращаться под контролем знающего врача. Они очень мощные. Онкология могут спровоцировать мобильные телефоны, электромагнитное излучение наушников. В современном мире много факторов, которые способствуют развитию онкологии. Говорить о том, что именно пептиды будут этому способствовать нельзя», - сказала Егорова.
Ранее основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов сообщил «Радиоточке НСН», что сегодня в России прослеживается тренд на натуральность из-за финансового неблагополучия клиентов, однако в топе процедур остаются инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты. При этом тренд на коррекцию предыдущих вмешательств сохраняется, но немного идет на спад.
