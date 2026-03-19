Цена эскалации: Как атаки Ирана скажутся на рынке газа
Реакция бирж на новое обострение обстановки на Ближнем Востоке будет зависеть от нескольких факторов, заявил НСН замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Атака Израиля на иранское газовое месторождение «Южный Парс» не скажется серьёзным образом на мировых ценах, опасность в этом плане представляет сам факт эскалации и ответные действия Тегерана. Об этом НСН заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Иран заявил, что США и Израиль атаковали его нефтегазовое месторождение «Южный Парс», где страна добывает не менее 70% газа. Однако Дональд Трамп утверждает, что атаку произвел только Израиль, а США не знали о таких его планах. Президент США пообещал, что таких атак больше не будет. Иран уже произвел ответный удар по Катару, где баллистическими ракетами атакован промышленный город Рас-Лаффан. Власти подтвердили выход из строя значительной части оборудования на заводе по производству сжиженного природного газа.
«В чистом виде атака на «Южный Парс» заметного воздействия на мировой рынок оказать не может из-за ограниченного присутствия на нём Ирана. Это газодефицитная страна, в зимний период может сталкиваться с нехваткой газа, поэтому экспорт крайне ограничен - до 15 миллиардов кубометров в год, это не очень большой объем. Поставки в первую очередь важны для Турции, но она может компенсировать потенциально выпадающие объемы за счет России. Особо хочу подчеркнуть, что Турция не перепродает иранский газ в Европу. Еще дефицит может возникнуть в Ираке», - отметил собеседник НСН.
По его словам, в данном случае важны ответные действия Тегерана.
«Иран будет отвечать атаками на энергетическую инфраструктуру других стран региона, где есть следы американского капитала. Уже нанесен удар по Рас-Лаффану в Катаре, там расположены крупнейшее в мире производство сжиженного природного газа и нефтеперерабатывающие заводы. Даже если удар пришелся по заводу СПГ, он и так не работает с начала марта, потому что отправлять физически газ сейчас невозможно из-за блокировки газовозов Ираном, а хранить в большом объёме негде», - пояснил Фролов.
По его оценке, текущий обмен ударами не оказал серьёзного физического воздействия на поставки газа, однако дальнейшее развитие событий может подстегнуть котировки на бирже.
«Если объекты по производству СПГ в реальности не повреждены, рынок чуть успокоится и котировки опять вернуться к отметке где-то в 600 долларов за тысячу кубов. В обратном случае реакция рынка будет непредсказуема. Катар производит порядка 20% всего мирового СПГ, возникнет дефицит. Причем США не смогут заместить его, у них нет таких мощностей», - отметил эксперт.
Ещё один фактор, который может повлиять на газовый рынок – погодный.
«От того, каким будет лето, зависит выработка энергии ветроэлектростанциями. Если лето будет таким же жарким, как в 2021 году, и настолько же безветренным, значит, потребление газа будет расти опережающими темпами, и это будет еще больше расширять дефицит. В этом случае, цены могут вернуться к максимальным отметкам, которые наблюдались в Европе с 2021 по 2023 годы - от 2000 до 3600 долларов за тысячу кубов. Однако дорогой газ будет давить на спрос, он будет падать, и цены опять пойдут вниз», - заключил Александр Фролов.
Государственная компания Катара QatarEnergy сообщила о серьезном повреждении объектов по производству СПГ в результате ракетного обстрела в ранние часы 19 марта. Данных о пострадавших нет, экстренные службы потушили возникшие пожары.
На фоне эскалации биржевые цены на газ в Европе на открытии 19 марта подскочили сразу на 30% выше 850 долларов за тысячу кубометров - впервые с 10 января 2023 года. Это следует из данных лондонской биржи ICE.
Главы внешнеполитических ведомств 12 арабских стран по итогам консультации в Эр-Рияде призвали к деэскалации. Они подчеркнули, что атаки Ирана не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Страны призвали Тегеран прекратить удары по гражданским объектам, в том числе нефтяной инфраструктуры.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», конфликт в Иране может спровоцировать также глобальный продовольственный кризис. Financial Times связывает это с сокращением поставок удобрений из-за вывода из строя их производства на Ближнем Востоке и блокированием поставок.
