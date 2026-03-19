Атака Израиля на иранское газовое месторождение «Южный Парс» не скажется серьёзным образом на мировых ценах, опасность в этом плане представляет сам факт эскалации и ответные действия Тегерана. Об этом НСН заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Иран заявил, что США и Израиль атаковали его нефтегазовое месторождение «Южный Парс», где страна добывает не менее 70% газа. Однако Дональд Трамп утверждает, что атаку произвел только Израиль, а США не знали о таких его планах. Президент США пообещал, что таких атак больше не будет. Иран уже произвел ответный удар по Катару, где баллистическими ракетами атакован промышленный город Рас-Лаффан. Власти подтвердили выход из строя значительной части оборудования на заводе по производству сжиженного природного газа.