В Совфеде объяснили, почему Лукашенко решился на признание Крыма российским

По словам сенатора, точно такое же враждебное отношение со стороны Украины испытывает на себе Крым, и Лукашенко наконец-то понял это.

«То, что Лукашенко фактически признал Крым составной частью России, нас очень радует. Он ощутил всю "любовь" Украины последние полтора года, почувствовал на себе всю враждебность Украины по отношению к Белоруссии и к нему лично», - передает слова Цекова «Радио 1».



Ранее Лукашенко признал Крым российским регионом, пообещал приехать туда лично, а также запустить туда рейсы компании Белавиа. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Лукашенко смогут встретиться в Крыму в будущем.

