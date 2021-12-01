В Совфеде объяснили, почему Лукашенко решился на признание Крыма российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ощутил враждебное отношение со стороны официального Киева, поэтому выразил готовность признать Крым российским. Об этом рассказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

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По словам сенатора, точно такое же враждебное отношение со стороны Украины испытывает на себе Крым, и Лукашенко наконец-то понял это.

«То, что Лукашенко фактически признал Крым составной частью России, нас очень радует. Он ощутил всю "любовь" Украины последние полтора года, почувствовал на себе всю враждебность Украины по отношению к Белоруссии и к нему лично», - передает слова Цекова «Радио 1».

Ранее Лукашенко признал Крым российским регионом, пообещал приехать туда лично, а также запустить туда рейсы компании Белавиа. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Лукашенко смогут встретиться в Крыму в будущем.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаКрымСергей ЦековАлександр Лукашенко
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