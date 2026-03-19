Песков: Россия рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров по Украине
Пауза в трёхсторонних переговорах по урегулированию на Украине вызвана сложившейся в мире ситуацией. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва рассчитывает на продолжение переговорного процесса после согласования графиков всех сторон.
«В первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев продолжает контактировать с Вашингтоном по экономическим вопросам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
