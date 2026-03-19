Внебиржевой курс доллара превысил 86 рублей впервые с апреля 2025 года
19 марта 202614:03
Внебиржевой курс доллара впервые с апреля 2025 года превысил 86 рублей. Об этом пишет RT.
В частности, в 11:57 мск 19 марта стоимость американской валюты достигла 86 рублей 32 копеек. В последний раз подобный курс фиксировался 9 апреля прошлого года.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в 2026 году российская валюта продолжит укрепляться.
По его мнению, в марте возможны уверенные движения курса в сторону ниже 75 рублей за доллар и менее 88 рублей за евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков: Последствия конфликта на Ближнем Востоке ощущает весь мир
- Родителей встревожил курс «Моя семья» для младших классов
- Завалили запросами: В России объяснили работу заблокированных РКН сервисов
- Россияне стали чаще покупать цветы
- Финляндию в девятый раз подряд признали самой счастливой страной
- Ловушка для Трампа и «ястребов»: Как конфликт в Иране расколол конгресс США
- Политолог Копатько назвал имитационными возможные выборы на Украине
- Подсудное дело: Как ЕС хочет «нагадить» Орбану
- Роскомнадзор опроверг сообщения, что не справляется с объемами блокировок
- Палка о двух концах: Как ситуация с Ираном скажется на дальнейшем курсе рубля