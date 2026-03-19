«У страха глаза велики, российский рынок все равно остается достаточно интересным для производителей. Возможно, тот же Apple не будет внедрять наши стандарты шифрования, а другие компании будут, это не так тяжело сделать. Надо выпускать отдельные партии под Россию, крупные компании могут на это пойти, я не вижу здесь ключевой проблемы. Про международный уровень мы не говорим, этот стандарт шифрования не будет никуда поставляться. Шифрование на двух концах происходит – на базовой станции и на устройстве. Наших базовых станций в других странах просто не будет», - объяснил он.

С ним согласился гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, который подчеркнул, что с китайскими производителями точно можно договориться.

«Если речь будет идти о серьезном переориентировании, на это пойдут далеко не все производители. При этом емкость российского рынка составляет почти 30 миллионов устройств, поэтому какие-то производители будут в этом заинтересованы. Также все будет зависеть от политической обстановки. Я думаю, что договориться с китайскими производителями мы точно можем. Крупные производители будут готовы предложить под Россию устройства», - добавил собеседник НСН.

