«Кузнечик» на «яблоках»: Какие смартфоны не смогут работать в российских 5G-сетях
Производителям смартфонов теперь придется выпускать отдельные партии под Россию, крупные компании могут на это пойти, заявили НСН Эльдар Муртазин и Константин Анкилов.
Российский рынок остается достаточно интересным для производителей гаджетов, но компания Apple, например, вряд ли будет внедрять российские стандарты шифрования для 5G, заявил НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.
Минцифры предложило с 2032 года запретить использование иностранных алгоритмов шифрования SNOW (Европа), AES (США) и ZUC (Китай) для российских операторов сети 5G, которую планируют развернуть в 2026 году. Операторы будут использовать отечественный алгоритм шифрования NEA 7 («Кузнечик»). Убедить мировых производителей смартфонов добавить поддержку российской криптозащиты «Кузнечик» без формального закрепления в международных стандартах вряд ли получится, пишут «Известия». Муртазин уверен, что серьезных проблем с «уговорами» не будет.
«У страха глаза велики, российский рынок все равно остается достаточно интересным для производителей. Возможно, тот же Apple не будет внедрять наши стандарты шифрования, а другие компании будут, это не так тяжело сделать. Надо выпускать отдельные партии под Россию, крупные компании могут на это пойти, я не вижу здесь ключевой проблемы. Про международный уровень мы не говорим, этот стандарт шифрования не будет никуда поставляться. Шифрование на двух концах происходит – на базовой станции и на устройстве. Наших базовых станций в других странах просто не будет», - объяснил он.
С ним согласился гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, который подчеркнул, что с китайскими производителями точно можно договориться.
«Если речь будет идти о серьезном переориентировании, на это пойдут далеко не все производители. При этом емкость российского рынка составляет почти 30 миллионов устройств, поэтому какие-то производители будут в этом заинтересованы. Также все будет зависеть от политической обстановки. Я думаю, что договориться с китайскими производителями мы точно можем. Крупные производители будут готовы предложить под Россию устройства», - добавил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
