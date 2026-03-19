Риелтор назвала тех, кому по карману жилье бизнес-класса в Москве
Семейная или IT-ипотека не поможет купить элитное жилье, поэтому москвичи предпочитают эконом-класс, заявила НСН Ирина Радченко.
Квартиры бизнес-класса интересны людям из российских регионов, особенно тем, кто работает в нефтегазовой отрасли. В данный момент на этом рынке выросла конкуренция и идет борьба за каждого клиента, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.
Разрыв между массовыми новостройками и бизнес-классом в Москве в начале 2026 года сократился. В январе средняя цена квадратного метра в стандарт- и комфорт-классах достигла 418 тысяч рублей и составила 77% от уровня цен в сегменте бизнес-класса, в то время как годом ранее соотношение не превышало 71%. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Радченко указала, что сокращение разрыва связано с увеличением предложения на элитном рынке жилья.
«После значительного повышения ключевой ставки, которое было два года назад, ипотечные кредиты достигли астрономических сумм. Поэтому те застройщики, кто могли себе это позволить, стали переходить в бизнес-класс. Количество таких площадок год от года увеличивалось. В этом сегменте покупатели не особенно заинтересованы в кредитах. У них есть свои сбережения, которые они могли бы инвестировать в квартиры. Сегодня цены на бизнес-класс не повышаются потому, что уже есть достаточно большое предложение и конкуренция за покупателя на рынке. Пока что людям комфортнее держать деньги на депозитах, но как только рубль потеряет больше, чем 10-15% своей стоимости, начнется массовое бегство к квадратному метру», — отметила она.
Радченко добавила, что сами москвичи не покупают такие квартиры.
«Те люди, кто могут себе взять IT-ипотеку или семейную, предпочитают эконом-класс. К тому же, у них есть ограничение по сумме кредита в 12 миллионов рублей. Для бизнес-класса этого мало. Такие квартиры предпочитают люди из регионов. Особенно это касается нефтегазодобывающих районов России. У них есть накопления, которые они хотят потратить на хороший бизнес-класс, который не будет падать в цене. Сейчас цены в этом сегменте однозначно будут повышаться. Это закон экономики: если рубль упадет на 10%, то цены повысятся на 20%», — подчеркнула она.
