Квартиры бизнес-класса интересны людям из российских регионов, особенно тем, кто работает в нефтегазовой отрасли. В данный момент на этом рынке выросла конкуренция и идет борьба за каждого клиента, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.

Разрыв между массовыми новостройками и бизнес-классом в Москве в начале 2026 года сократился. В январе средняя цена квадратного метра в стандарт- и комфорт-классах достигла 418 тысяч рублей и составила 77% от уровня цен в сегменте бизнес-класса, в то время как годом ранее соотношение не превышало 71%. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Радченко указала, что сокращение разрыва связано с увеличением предложения на элитном рынке жилья.