«Пока не проработан вопрос, как такой контент будет маркироваться и выявляться. В некоторых соцсетях уже есть такая пометка, что контент сделан при помощи искусственного интеллекта. В таком случае человек не вводится в заблуждение, отличить обычному человеку такой контент сложно. Можно сделать любого персонажа, даже знакомого человека, озвучивать любые вещи. Люди не всегда понимают, где реальность. Конечно, регулирование подобного контента необходимо. Эти технологии можно использовать для нарушений, злоумышленники это могут использовать. Очень много генерируется рекламы, на телевидении и в интернете уже много рекламы от нейросетей. Возникает вопрос, какие изображения они используют в таком случае, чьи видео или фото берут за основу. Нейросеть на основе открытых данных обучается. Если ваше изображение где-то используют, вы с этим сделать ничего не сможете», - рассказал он.

При этом, по его словам, сегодня нет технических возможностей на сто процентов определить использование ИИ при создании контента.

«Сложно сделать так, чтобы все площадки в автоматическом режиме распознавали контент, который сделан с помощью ИИ. Сегодня нет способов определения на сто процентов. Можно взять готовое видео и поправить какие-то элементы, тогда система не будет распознавать это как контент от ИИ. Пока это лишь проект закона, идея, требуется более глобальная доработка. Пока это на уровне общих предложений, без деталей», - пояснил он.

Отдельная маркировка для ИИ-контента нужна для борьбы с фейками и недостоверными новостями, но для кино нет никакой разницы, как именно была создана картинка, рассказал глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин в беседе с НСН.

