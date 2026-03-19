В России указали на невозможность маркировать весь ИИ-контент
Сегодня нет технических возможностей на сто процентов определить использование ИИ при создании контента, заявил НСН Владимир Белый.
Необходимо постепенно вводить отметку о том, что контент сделан с помощью нейросетей, но автоматически сделать это будет непросто, заявил НСН глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый.
Министерство цифрового развития представило проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта, который должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Он вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ. Действие законопроекта охватит и физических лиц, и юридических лиц. Крупные соцсети будут обязаны проверять наличие маркировки, при отсутствии – самостоятельно маркировать или удалять контент. Блокировать создание противоправного контента должны будут разработчики моделей ИИ. Белый отметил, что это важная идея, но пока нереализуемая до конца.
«Пока не проработан вопрос, как такой контент будет маркироваться и выявляться. В некоторых соцсетях уже есть такая пометка, что контент сделан при помощи искусственного интеллекта. В таком случае человек не вводится в заблуждение, отличить обычному человеку такой контент сложно. Можно сделать любого персонажа, даже знакомого человека, озвучивать любые вещи. Люди не всегда понимают, где реальность. Конечно, регулирование подобного контента необходимо. Эти технологии можно использовать для нарушений, злоумышленники это могут использовать. Очень много генерируется рекламы, на телевидении и в интернете уже много рекламы от нейросетей. Возникает вопрос, какие изображения они используют в таком случае, чьи видео или фото берут за основу. Нейросеть на основе открытых данных обучается. Если ваше изображение где-то используют, вы с этим сделать ничего не сможете», - рассказал он.
При этом, по его словам, сегодня нет технических возможностей на сто процентов определить использование ИИ при создании контента.
«Сложно сделать так, чтобы все площадки в автоматическом режиме распознавали контент, который сделан с помощью ИИ. Сегодня нет способов определения на сто процентов. Можно взять готовое видео и поправить какие-то элементы, тогда система не будет распознавать это как контент от ИИ. Пока это лишь проект закона, идея, требуется более глобальная доработка. Пока это на уровне общих предложений, без деталей», - пояснил он.
Отдельная маркировка для ИИ-контента нужна для борьбы с фейками и недостоверными новостями, но для кино нет никакой разницы, как именно была создана картинка, рассказал глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин в беседе с НСН.
