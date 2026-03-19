Онищенко назвал чудом рождение детей через ЭКО от погибших бойцов СВО
19 марта 202613:25
Александра Веснина
Возможность родить ребенка от погибшего мужчины хоть и не одобряется церковью, но является чудом, сказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН назвал чудом рождение ребенка от погибшего мужчины через процедуру ЭКО.
«8 марта была встреча женщин с президентом России. Моя коллега подняла вопрос о создании биобанка. Это уже существует, но нужно это сделать на государственном уровне. Вот собрался парень на СВО, пусть сдает свою биологическую жидкость, она сохраняется. Уже есть на практике история, когда женщина родила ребенка через ЭКО от погибшего солдата. Это же шикарно! Церковь, однако, не одобряет это. Но вы посмотрите, какое чудо! Род солдата продолжился. Эти технологии нам сейчас нужны», — сказал собеседник НСН
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала НСН, что число бесплодных россиян соответствует общемировой статистике, при этом распределение причин бесплодия примерно равномерное между мужскими и женскими факторами.
