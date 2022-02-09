Саакашвили объяснил, почему Лукашенко не признаёт Абхазию и Южную Осетию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что тайно встречался в Лондоне с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.

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Выступая в суде в Тбилиси политик отметил, что благодаря этим поездкам белорусский лидер до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию.

«У меня были четыре тайные встречи в Лондоне с Лукашенко. Это была тайная дипломатия», - подчеркнул Саакашвили, отказавшись при этом назвать даты этих встреч.

Ранее Саакашвили заявил, что в тюрьме разрабатывает «план по спасению» Грузии, который позволит, по его словам, вернуть страну на путь развития, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Южная ОсетияАбхазияБелоруссияАлександр ЛукашенкоМихаил Саакашвили
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