Саакашвили объяснил, почему Лукашенко не признаёт Абхазию и Южную Осетию

Выступая в суде в Тбилиси политик отметил, что благодаря этим поездкам белорусский лидер до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию.

«У меня были четыре тайные встречи в Лондоне с Лукашенко. Это была тайная дипломатия», - подчеркнул Саакашвили, отказавшись при этом назвать даты этих встреч.

Ранее Саакашвили заявил, что в тюрьме разрабатывает «план по спасению» Грузии, который позволит, по его словам, вернуть страну на путь развития, сообщает RT.

