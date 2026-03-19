Палка о двух концах: Как ситуация с Ираном скажется на дальнейшем курсе рубля
Падение рубля на фоне обострения на Ближнем Востоке может оказаться недолгим из-за роста доходов от нефти и газа, заявил НСН частный инвестконсультант Андрей Кочетков.
Конфликт на Ближнем Востоке стал ключевой причиной текущего падения рубля, однако этот же фактор может развернуть ситуацию с валютным курсом в обратную сторону. Об этом в комментарии НСН заявил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
Внебиржевой курс доллара превысил 87 рублей впервые с 13 марта 2025 года, следует из данных торгов на российском межбанковском рынке. Так, к 12.09 мск курс доллара рос на 2,55 рубля относительно предыдущего закрытия - до 86,52 рубля. Минутами ранее курс поднимался до 87,36 рубля. Внебиржевой курс евро превысил 100 рублей впервые с сентября 2025 года.
«Сейчас на ослабление рубля влияют два фактора. Первый – это подорожание импорта на фоне событий в Персидском заливе, второй – отказ Минфина от продажи валюты и золота из Фонда национального благосостояния. Предложение валюты несколько уменьшилось, это стало решающим моментом для перевеса в сторону продажи рубля и покупки доллара», - пояснил собеседник НСН.
Однако период ослабления рубля может быть не слишком продолжительным.
«Уже в ближайшее время начнут поступать доходы наших нефтяных и газовых экспортеров, которые сейчас реализуют свою продукцию по чрезвычайно завышенным ценам из-за ситуации вокруг Ирана. Россия – страна-экспортёр, зарабатывает больше на зарубежных поставках, чем тратит на импорт. По данным на начало текущего года, 57% экспорта и 55% импорта оплачивалось рублями. В условиях же нынешнего геополитического кризиса наши контрагенты в других странах захотели получать не рубли, а доллары. Однако дальнейшее развитие событий предполагает торговлю всё-таки в национальных валютах, поэтому нынешнее ослабление рубля может оказаться недолгим, поскольку особых причин для этого сейчас нет», - отметил Андрей Кочетков.
Он также назвал еще один непредсказуемый фактор, который влияет на курс рубля.
«Еще есть фактор министерства финансов. Оно, если захочет, то нарисует курс левой ногой. Поэтому конкретный курс рубля к доллару на перспективу прогнозировать практически невозможно», - заключил эксперт.
Центральный банк РФ установил официальный курс доллара на 19 марта на уровне 83,1259 рубля, евро — 94,6663 рубля, юаня — 12,1155 рубля.
Минфин приостановил продажу валюты в рамках бюджетного правила с 6 марта в связи с ожидаемой корректировкой цены отсечения на нефть. Центробанк с этого числа сократил продажу валюты на рынке почти в четыре раза по сравнению с февралём и началом марта, сейчас этот объём составляет 4,6 млрд рублей в день.
Кроме того, падению рубля способствуют ожидания снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшую пятницу, 20 марта на 0,5%.
Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил оптимальный для экономики России курс доллара в 100-120 рублей.
Горячие новости
- Завалили запросами: В России объяснили работу заблокированных РКН сервисов
- Россияне стали чаще покупать цветы
- Финляндию в девятый раз подряд признали самой счастливой страной
- Ловушка для Трампа и «ястребов»: Как конфликт в Иране расколол конгресс США
- Политолог Копатько назвал имитационными возможные выборы на Украине
- Подсудное дело: Как ЕС хочет «нагадить» Орбану
- Роскомнадзор опроверг сообщения, что не справляется с объемами блокировок
- Внебиржевой курс доллара превысил 86 рублей впервые с апреля 2025 года
- В России указали на невозможность маркировать весь ИИ-контент