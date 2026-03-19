Конфликт на Ближнем Востоке стал ключевой причиной текущего падения рубля, однако этот же фактор может развернуть ситуацию с валютным курсом в обратную сторону. Об этом в комментарии НСН заявил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

Внебиржевой курс доллара превысил 87 рублей впервые с 13 марта 2025 года, следует из данных торгов на российском межбанковском рынке. Так, к 12.09 мск курс доллара рос на 2,55 рубля относительно предыдущего закрытия - до 86,52 рубля. Минутами ранее курс поднимался до 87,36 рубля. Внебиржевой курс евро превысил 100 рублей впервые с сентября 2025 года.

«Сейчас на ослабление рубля влияют два фактора. Первый – это подорожание импорта на фоне событий в Персидском заливе, второй – отказ Минфина от продажи валюты и золота из Фонда национального благосостояния. Предложение валюты несколько уменьшилось, это стало решающим моментом для перевеса в сторону продажи рубля и покупки доллара», - пояснил собеседник НСН.