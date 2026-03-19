«Газпром» сообщил о новых атаках на инфраструктуру газопроводов в Турцию

В госкорпорации уточнили, что в период с 17 по 19 марта были зафиксированы попытки удара 22 беспилотниками по компрессорной станции «Русская».

«Тремя беспилотниками - по компрессорной станции «Казачья», одним - по компрессорной станции «Береговая», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» добавили, что все атаки были отражены, объекты не пострадали.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы фиксируют подготовку Киевом диверсий на газопроводе «Турецкий поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».