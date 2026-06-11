Дружба дала трещину: Почему Украина отказалась от американских посредников
Украина не демонстрирует готовности к мирному решению конфликта, заявил НСН Константин Долгов.
Ни Украине, ни Европе не нужно мирное урегулирование конфликта, о чем свидетельствуют последние действия Киева, объяснил НСН чрезвычайный и полномочный посланник I класса Константин Долгов.
На Украине признали, что предыдущий переговорный процесс замер. В окружении лидера страны Владимира Зеленского сообщили, что делегация Украины прервала контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, пишет издание «Украинская правда». Ранее Зеленский в рамках саммита «Северо-Балтийской восьмерки» также заявлял, что европейские страны должны участвовать в переговорах с Россией. Долгов подчеркнул, что ни Киеву, ни Европе мирное завершение конфликта не нужно, и в этом они могут расходиться с США.
«Никакое мирное урегулирование Зеленскому и его западным патронам, в первую очередь европейским, не нужно. Они это демонстрируют каждый день. Касаемо посредничества уже много заявлений звучало из Киева, из Европы. Они о чем-то договариваются, видимо, об очередной помощи киевскому режиму со стороны ключевых европейских стран. Наверное, их не устраивает в чем-то американская позиция. Трещины давно были видны определенные», — поделился мнением он.
Собеседник НСН отметил, что действия Украины не свидетельствуют о намерениях урегулировать кризис.
«На этом этапе никакой готовности Киева и его западных хозяев в отношении урегулирования не просматривается. Мы смотрим не на заявления, мы смотрим на конкретные дела. Практические шаги Киева и его покровителей, удары по чисто гражданской инфраструктуре, атаки на гражданское население России — это террористические нападения. И они показывают, что те, кто их санкционирует, планирует и осуществляет, никакого мирного урегулирования в голове не держат. Поэтому там сохраняется все та же ставка на победу над Россией. Ни о каком мире никто там на самом деле не думают. Они хотят воевать до последнего украинца», — сказал Долгов.
Он подтвердил, что переговорный процесс сейчас на паузе, однако Россия готова к его возобновлению.
«Сейчас перспектив не просматривается. На этом этапе возникла пауза в переговорах не по нашей вине. Причина этого — это действия и позиция Киева и его западных покровителей. Ничего нового в положительном смысле за последнее время не было. Наша открытость к переговорным усилиям сохраняется, мы об этом говорили много раз. Мы готовы, но условия известны, мы их не меняем. Киев и его западные спонсоры на эти условия не идут. Во всяком случае, до сих пор их позиция сохраняется таковой. Мы это прекрасно понимаем, все акценты давно расставлены. Поэтому продолжаем достигать целей специальной военной операции», — резюмировал Долгов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удары ВСУ по гражданским объектам подчеркнул, что Украина делает все для торможения процесса мирного урегулирования, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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