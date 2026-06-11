На Украине признали, что предыдущий переговорный процесс замер. В окружении лидера страны Владимира Зеленского сообщили, что делегация Украины прервала контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, пишет издание «Украинская правда». Ранее Зеленский в рамках саммита «Северо-Балтийской восьмерки» также заявлял, что европейские страны должны участвовать в переговорах с Россией. Долгов подчеркнул, что ни Киеву, ни Европе мирное завершение конфликта не нужно, и в этом они могут расходиться с США.

«Никакое мирное урегулирование Зеленскому и его западным патронам, в первую очередь европейским, не нужно. Они это демонстрируют каждый день. Касаемо посредничества уже много заявлений звучало из Киева, из Европы. Они о чем-то договариваются, видимо, об очередной помощи киевскому режиму со стороны ключевых европейских стран. Наверное, их не устраивает в чем-то американская позиция. Трещины давно были видны определенные», — поделился мнением он.

Собеседник НСН отметил, что действия Украины не свидетельствуют о намерениях урегулировать кризис.

«На этом этапе никакой готовности Киева и его западных хозяев в отношении урегулирования не просматривается. Мы смотрим не на заявления, мы смотрим на конкретные дела. Практические шаги Киева и его покровителей, удары по чисто гражданской инфраструктуре, атаки на гражданское население России — это террористические нападения. И они показывают, что те, кто их санкционирует, планирует и осуществляет, никакого мирного урегулирования в голове не держат. Поэтому там сохраняется все та же ставка на победу над Россией. Ни о каком мире никто там на самом деле не думают. Они хотят воевать до последнего украинца», — сказал Долгов.