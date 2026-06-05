«Победа здравого смысла»: Почему ФРГ хочет организовать переговоры с Россией
Германия может выступить архитектором самостоятельной мирной политики Европы, заявил НСН депутат в парламенте Баварии Ульрих Зингер.
Если информация о подготовке Германии переговоров с Россией подтвердится, это будет означать победу здравого смысла над силовой риторикой. Об этом НСН в комментарии заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.
Германия на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией, сообщает Die Zeit со ссылкой на источники. По их данным, канцелярия проводит регулярные консультации по этой теме, особенно с представителями Франции и Великобритании. В ближайшие недели пройдёт обсуждение формата возможных переговоров с Москвой. Как отметили источники, он должен быть «максимально действенным и легитимным».
«Это, прежде всего, поздний, но необходимый сигнал здравого смысла. Долгое время утверждалось, что диалог с Россией невозможен или даже недопустим. Теперь становится очевидным: с Россией можно и нужно разговаривать для завершения конфликта. Открытие такого «окна» для переговоров можно объяснить тем, что всё больше политиков понимают: чисто военная стратегия не привела к желаемому результату. Война продолжается слишком долго, растут человеческие жертвы, экономические издержки и риск дальнейшей эскалации. Давно настало время говорить о прекращении огня и долгосрочном мире. Европе, наконец, нужна самостоятельная мирная политика», - подчеркнул собеседник НСН.
По его оценке, Германия могла бы укрепить свой авторитет в Европе за счёт серьёзной дипломатической инициативы.
«Это возможно только в том случае, если такая инициатива будет честной, прозрачной и действительно направленной на мир. Германия остаётся одной из крупнейших экономических и политических держав Европы и сама серьёзно затронута последствиями этого конфликта — от цен на энергоносители до экономических потерь и вопросов безопасности. С другой стороны, Германия оказала Украине настолько масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, что Берлин едва ли может выступать в роли нейтрального посредника. Но Германия может быть частью европейского переговорного формата, если цель действительно заключается в деэскалации, а не продолжении войны другими средствами», - пояснил баварский депутат.
Он также назвал условия, при котором таких переговоры могут иметь шанс на успех.
«На практике «максимально действенный и легитимный» формат, на мой взгляд, означает официальный политический мандат, ясные цели и участие ключевых сторон. Это Россия, Украина, ведущие европейские государства, а также США. Отдельные бывшие политики без ясного мандата — будь то Шрёдер, Меркель или кто-либо другой — вряд ли смогут обеспечить достаточную политическую основу. Важнее наличие у переговорщика реального и признанного мандата. При этом нельзя обходить стороной и вопрос демократической легитимации на Украине, где из-за войны уже давно не проводились выборы, что объяснимо. Однако для долгосрочных мирных переговоров необходимо понимать, кто и с каким мандатом может говорить от имени Киева и принимать на себя обязательства», - заключил Ульрих Зингер.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, между тем, призвал президента России Владимира Путина начать процесс переговоров об урегулировании конфликта на Украине с участием Европы. По словам главы МИДа, конфликт достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить. До этого Путин заявил, что Евросоюз мог бы помочь в решении украинского вопроса, убедив Киев пойти на компромиссы.
Как заявил ранее политолог Александр Рар в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель своими высказываниями о долгой войне на Украине намекает на то, что могла бы заключить мир быстрее действующих политиков.
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