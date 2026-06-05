«Это, прежде всего, поздний, но необходимый сигнал здравого смысла. Долгое время утверждалось, что диалог с Россией невозможен или даже недопустим. Теперь становится очевидным: с Россией можно и нужно разговаривать для завершения конфликта. Открытие такого «окна» для переговоров можно объяснить тем, что всё больше политиков понимают: чисто военная стратегия не привела к желаемому результату. Война продолжается слишком долго, растут человеческие жертвы, экономические издержки и риск дальнейшей эскалации. Давно настало время говорить о прекращении огня и долгосрочном мире. Европе, наконец, нужна самостоятельная мирная политика», - подчеркнул собеседник НСН.

По его оценке, Германия могла бы укрепить свой авторитет в Европе за счёт серьёзной дипломатической инициативы.

«Это возможно только в том случае, если такая инициатива будет честной, прозрачной и действительно направленной на мир. Германия остаётся одной из крупнейших экономических и политических держав Европы и сама серьёзно затронута последствиями этого конфликта — от цен на энергоносители до экономических потерь и вопросов безопасности. С другой стороны, Германия оказала Украине настолько масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, что Берлин едва ли может выступать в роли нейтрального посредника. Но Германия может быть частью европейского переговорного формата, если цель действительно заключается в деэскалации, а не продолжении войны другими средствами», - пояснил баварский депутат.