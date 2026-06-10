Выступление транслировалось на официальном YouTube-канале его офиса. По словам главы государства, «Европа должна быть во время любых переговоров» и не должна быть просто посредником. Зеленский объяснил это тем, что Брюссель находится на стороне Киева.

По мнению украинского лидера, страны европейского союза не могут быть посредниками, поскольку им пришлось бы занять нейтральную позицию, в том числе при принятии решений о санкциях в отношении России.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что иногда его «злят неразумные заявления, звучащие с другой стороны границы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

