Саблист Граудынь принес России первую золотую медаль ЧМ после возвращения флага

В финальном поединке соперником россиянина был представитель Южной Кореи До Кён Дон. Встреча закончилась победой Граудыня со счётом 15:7.

Отмечается, что российский спортсмен принёс команде первую золотую медаль чемпионата мира после возвращения флага и гимна.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не намерены менять позицию по допуску россиян к соревнованиям с национальной симфоликой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

