Саблист Граудынь принес России первую золотую медаль ЧМ после возвращения флага
Российский саблист Павел Граудынь выиграл золотую медаль на проходящем в Гонконге чемпионате мира по фехтованию. Об этом сообщает RT.
В финальном поединке соперником россиянина был представитель Южной Кореи До Кён Дон. Встреча закончилась победой Граудыня со счётом 15:7.
Отмечается, что российский спортсмен принёс команде первую золотую медаль чемпионата мира после возвращения флага и гимна.
Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не намерены менять позицию по допуску россиян к соревнованиям с национальной симфоликой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Искусный скандал: Подделки Эрнста Неизвестного заставят Минкульт переписать закон
- Абитуриентов и их родителей предупредили о новой активности мошенников
- Саблист Граудынь принес России первую золотую медаль ЧМ после возвращения флага
- Песков: Телефонный разговор Путина 27 июля будет не с Трампом
- Путин: Запад ставит рекорды по количеству введённых против России санкций
- Россиянам объяснили, как экологично выплеснуть агрессию
- Вызов от Пентагона и бензиновый кризис: Трампа призвали помириться с Ираном
- Чужой «Чебурашка»: Чем вызван антирекорд российского кино за рубежом
- Надежда на «Колобка»: Как кинотеатры выживают в летний сезон
- Экс-партнер Тимура Иванова лишился имущества и получил восемь лет за взятки