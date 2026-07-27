Саблист Граудынь принес России первую золотую медаль ЧМ после возвращения флага

Российский саблист Павел Граудынь выиграл золотую медаль на проходящем в Гонконге чемпионате мира по фехтованию. Об этом сообщает RT.

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В финальном поединке соперником россиянина был представитель Южной Кореи До Кён Дон. Встреча закончилась победой Граудыня со счётом 15:7.

Отмечается, что российский спортсмен принёс команде первую золотую медаль чемпионата мира после возвращения флага и гимна.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не намерены менять позицию по допуску россиян к соревнованиям с национальной симфоликой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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