Песков: Телефонный разговор Путина 27 июля будет не с Трампом

По его словам, этот разговор будет не с американским лидером Дональдом Трампом.

«Нет», - указал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он добавил, что анонсированный международный телефонный разговор Путина тоже очень важен.

Ранее Песков заявил, что в последний раз Путин и Трамп общались по телефону 4 июля, для нового разговора глав государств «особой подготовки не требуется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

