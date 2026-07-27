Песков: Телефонный разговор Путина 27 июля будет не с Трампом

Президент РФ Владимир Путин проведёт 27 июля телефонный разговор. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, этот разговор будет не с американским лидером Дональдом Трампом.

«Нет», - указал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он добавил, что анонсированный международный телефонный разговор Путина тоже очень важен.

Ранее Песков заявил, что в последний раз Путин и Трамп общались по телефону 4 июля, для нового разговора глав государств «особой подготовки не требуется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинДмитрий Песков

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