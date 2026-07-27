Россияне назвали главный фактор счастья в профессии

На второе место в списке россияне поставили качество руководства (51%). ТОП-5 замкнули поддержка коллег (46%), а также гибкий график и удалённая работа (по 32%).

Кроме того, россияне указали, что для счастья их профессии не хватает достойного дохода (70%), человечного отношения со стороны руководства (44%), баланса работы и жизни (25%), признания (24%) и стабильности (24%).

«Высокие оценки появляются там, где сотрудник видит результат, чувствует уважение и понимает смысл своей работы. Конкурентное предложение сегодня — это не только доход, но и качество ежедневного опыта», — заявила HRD Skillaz Ксения Степанова.

Также отмечается, что средняя оценка уровня счастья на рынке труда в РФ составляет 4 из 10 баллов.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что большая часть россиян принципиально не желает работать за «серую» зарплату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».