Россияне назвали главный фактор счастья в профессии
Большинство россиян (62%) считают доход главным фактором счастья в профессии. Об этом со ссылкой на исследование HR-tech-компании Skillaz и hh.ru пишет «Газета.Ru».
На второе место в списке россияне поставили качество руководства (51%). ТОП-5 замкнули поддержка коллег (46%), а также гибкий график и удалённая работа (по 32%).
Кроме того, россияне указали, что для счастья их профессии не хватает достойного дохода (70%), человечного отношения со стороны руководства (44%), баланса работы и жизни (25%), признания (24%) и стабильности (24%).
«Высокие оценки появляются там, где сотрудник видит результат, чувствует уважение и понимает смысл своей работы. Конкурентное предложение сегодня — это не только доход, но и качество ежедневного опыта», — заявила HRD Skillaz Ксения Степанова.
Также отмечается, что средняя оценка уровня счастья на рынке труда в РФ составляет 4 из 10 баллов.
Ранее сервис SuperJob выяснил, что большая часть россиян принципиально не желает работать за «серую» зарплату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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