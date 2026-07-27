Российские семейные картины, которые бьют рекорды по сборам, не очень понятны зрителям в других странах, что ограничивает их распространение, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

В январе – июне 2026 года российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние шесть лет кассу – $3,16 млн (248 млн рублей). Такие расчеты приводят «Ведомости» со ссылкой на «БК медиа», данные по странам СНГ в расчетах не учитывались. В сравнении с тем же периодом 2025 года зарубежный бокс-офис российского кино сократился на 32%. Исаев назвал основные причины такого положения дел.