Россиянам объяснили, как экологично выплеснуть агрессию

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Современные психологи всё чаще ставят под сомнение идею «выплёскивания» гнева. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала медицинский психолог Европейского медицинского центра (EMC) Луиза Истомина.
Она отметила, что «крик, битье предметов или другие способы агрессивно выразить злость не обязательно помогают успокоиться», что подтверждают проводимые исследования.
Эксперт указала, что в момент сильной злости лучше «сначала создать небольшую дистанцию между эмоцией и реакцией».
По её словам, следует остановиться и не реагировать сразу, а при наличии возможности выйти в другую комнату. Также следует разобраться, что именно стало причиной ярости, и понять, чего человек хочет добиться в конкретной ситуации и поможет ли агрессия достичь цели.
«Гнев можно сравнить с проезжающим поездом: он шумный, неприятный и привлекает внимание, но не обязательно садиться в вагон и ехать вместе с ним», — заключила Истомина.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила «Радиоточке НСН», что большое количество эмодзи в переписке означает, что человек хочет к себе ответного внимания.
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