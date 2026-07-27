Вызов от Пентагона и бензиновый кризис: Трампа призвали помириться с Ираном
Президент США рискует потерпеть поражение на выборах, если не остановит боевые действия, заявил НСН Малек Дудаков.
Лидер США Дональд Трамп нуждается в снижении цен на топливо перед выборами, а его приказы уже игнорируют военные, рассказал НСН политолог-американист Малек Дудаков.
24 июля США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер убедил Трампа не наносить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку эти атаки достигли предела своей эффективности. Кроме того, в Тегеран прибыла делегация из Омана, с которой договариваются о возобновлении работы в Ормузском проливе. Дудаков уверен, что войну не хотят продолжать сами американские генералы.
«Профессиональные военные в Пентагоне уже начинают открыто бросать вызов команде Трампа. Они упирают на то, что бомбежки неэффективны, а при этом прожигаются американские военные запасы. Их растратили на войну с Ираном, но победить не удалось. Администрации президента придется идти на попятную и начинать переговоры. Американцы пытаются сохранить лицо, но иранцы не позволяют им это сделать. Их буквально упрашивают снова сесть за стол переговоров, потому что Трампу необходимо остановить рост цен на топливо в Америке и падение собственных рейтингов. Остается всего лишь 100 дней до выборов в Конгресс США, а республиканцам надо удержаться у власти и сохранить контроль над обеими его палатами. Чем ближе голосование, тем сложнее Трампу будет решиться на эскалацию, но и переговоры пока ни к чему не привели», — подчеркнул он.
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов объяснил НСН, кто мешает заключить мир США и Ирану.
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