Лидер США Дональд Трамп нуждается в снижении цен на топливо перед выборами, а его приказы уже игнорируют военные, рассказал НСН политолог-американист Малек Дудаков.



24 июля США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер убедил Трампа не наносить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку эти атаки достигли предела своей эффективности. Кроме того, в Тегеран прибыла делегация из Омана, с которой договариваются о возобновлении работы в Ормузском проливе. Дудаков уверен, что войну не хотят продолжать сами американские генералы.