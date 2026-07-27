Путин: Запад ставит рекорды по количеству введённых против России санкций
Запад запустил русофобскую машину и ставит «мировые рекорды», как по числу антироссийских санкций, так и по их бесполезности. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва он указал, что с помощью рестрикций западные страны пытаются «пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол стране».
«Попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки и промышленности, образования... Но народ России никому и никогда не сломить», - сказал российский лидер.
Глава государства также добавил, что санкции против РФ наносят ущерб «прежде всего, самим их авторам и инициаторам».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционного предела ЕС не существует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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