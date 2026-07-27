Путин: Запад ставит рекорды по количеству введённых против России санкций

На встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва он указал, что с помощью рестрикций западные страны пытаются «пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол стране».

«Попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки и промышленности, образования... Но народ России никому и никогда не сломить», - сказал российский лидер.

Глава государства также добавил, что санкции против РФ наносят ущерб «прежде всего, самим их авторам и инициаторам».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционного предела ЕС не существует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».