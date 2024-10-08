Дроны из Китая, рэп из Нигерии и «привет» из Киева: Как удивляли Путина в день рождения
Пока президент России Владимир Путин проводил свой личный праздник на рабочем месте, в Нигерии исполняли рэп, в Китае запускали в небо дроны, а в Киеве поздравили лазерной проекцией прямо на центральной улице.
В понедельник, 7 октября, российский президент Владимир Путин отметил свое 72-летие. Российский лидер получил поздравления от политических деятелей из разных уголков мира, включая страны СНГ.
РАБОЧИЙ ПРАЗДНИК
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос российских журналистов о том, как глава государства проведет свой день рождения, ответил, что Путин традиционно встретит его на рабочем месте, проведет ряд важных встреч и телефонный международный разговор.
При этом Песков подчеркнул, что глава государства не любит повышенного внимания к этой дате и не считает, что из этого дня нужно делать национальный праздник.
«Это мой день рождения, это не национальный праздник. Мне кажется, что преувеличивать значение этого события – нескромно», - говорил когда-то президент.
По словам Пескова, лишь один раз Путин сделал исключение в свой день рождения: взял выходной и улетел в глухую тайгу. Это был 2014 год.
Первыми президента поздравили в Чечне: глава республики Рамзан Кадыров напомнил, что чеченский народ процветает благодаря Путину.
«Мы смогли достичь таких высот благодаря личному вкладу Владимира Владимировича. Каждый житель Чеченской Республики ему за это глубоко благодарен и признателен. Мы никогда этого не забудем», – подчеркнул он.
РЭП, ЛИСТОВКИ И БОКАЛ ЗА ЗДОРОВЬЕ
По традиции свои поздравления президенту выразили многие иностранные государства, а в этом году некоторые сделали это совсем оригинальным способом.
В Китае по-особенному поздравили российского президента: там запустили в небо сотни беспилотников, которые выстроились во фразу «Happy Birthday, Mr. President» и профиль главы государства. Поздравление появилось в небе над Гуанчжоу.
В Италии взяли не меньший размах – там на мосту в центре города Турин повесили огромный баннер с поздравительным посланием.
«На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей», - рассказывали авторы инициативы из ассоциации «Перспектива» в беседе с РИА Новости.
Надпись на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Ее сопровождают два российских флага.
В свою очередь в итальянском городе Генуя пророссийские активисты расклеили сотни листовок формата А3 с поздравлениями Путину. Ими обклеивали стены домов, заборы, лестницы. На листовках была изображена фотография Путина и надпись «С днем рождения, президент».
По данным РИА Новости, с такой инициативой выступила местная общественно-политической ассоциация Contronarrazione.
Не оставил без теплых слов Путина и его северо-корейский коллега Ким Чен Ын, который пообещал выпить за его здоровье бокал.
«Я подниму бокал здесь, в Пхеньяне, в честь Вашего дня рождения, желая Вам крепкого здоровья и больших успехов в Вашей деятельности», - сказал Ким Чен Ын.
Поздравительную телеграмму Путину направил и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа, сообщило Бахрейнское информационное агентство (BNA).
В тексте телеграммы король Бахрейна пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, а дружественному народу России — процветания.
Нестандартное поздравление пришло из Нигера: там музыканты и танцоры записали поздравительный рэп в честь Путина. Директор Русского Дома в Нигере Белло Иссуффа рассказал ТАСС, что композицию создали под руководством местного артиста Нафии Салиссу, а исполнил ее рэп певец Мессье Яро. Текст отразил уважение к российскому лидеру, а также африканскую культуру. За танцевальную часть ответила группа Сахель 24, а декорациями выступили пейзажи столицы Нигерии Ниамей и стены Русского Дома.
ТОТ САМЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И ВСТРЕЧА СНГ
Телефонным звонком президенту России отметился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. В разговоре он поздравил Путина с праздником и отметил, что отношения двух стран продолжают развиваться и укрепляться. Также Эрдоган выразил надежду, что Россия и Турция продолжат детально обсуждать как региональные, так и глобальные вопросы.
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев также не забыл про своего коллегу и отправил ему поздравительную телеграмму, однако ее содержание не раскрывается.
Вечером 7 октября кульминацией рабоче-праздничного дня Путина стала неформальная встреча лидеров стран СНГ, которые прибыли в Москву для участия в заседании совета глав Содружества 8 октября.
«Это своего рода подготовка к саммиту СНГ. Конечно, в ходе неформального общения будут затронуты многие другие вопросы, в том числе и региональные, и международные», - уточнил помощник президента Юрий Ушаков.
НЕОЖИДАННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Без внимания праздник президента России не оставили даже в украинской столице. Там к концу вчерашнего дня киевские партизаны запустили проекцию с поздравительным текстом на стены отеля «Украина», БЦ «Арена-Сити» и «Дома со звездой» на Крещатике.
Помимо этого, во многих районах города, в том числе на стенах Успенского собора Киево-Печерской лавры, расклеили плакаты с президентом, надпись на которых гласила: «Путин придет, порядок наведет».
«Видимо, киевское подполье, которое борется с шайкой Зеленского, таким образом решило поздравить президента с днём рождения», — говорится в публикации Telegram-канала «Украина.ру».
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