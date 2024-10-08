Дроны из Китая, рэп из Нигерии и «привет» из Киева: Как удивляли Путина в день рождения

По традиции свои поздравления президенту выразили многие иностранные государства, а в этом году некоторые сделали это совсем оригинальным способом.

В Китае по-особенному поздравили российского президента: там запустили в небо сотни беспилотников, которые выстроились во фразу «Happy Birthday, Mr. President» и профиль главы государства. Поздравление появилось в небе над Гуанчжоу.

В Италии взяли не меньший размах – там на мосту в центре города Турин повесили огромный баннер с поздравительным посланием.

«На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей», - рассказывали авторы инициативы из ассоциации «Перспектива» в беседе с РИА Новости.

Надпись на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Ее сопровождают два российских флага.

В свою очередь в итальянском городе Генуя пророссийские активисты расклеили сотни листовок формата А3 с поздравлениями Путину. Ими обклеивали стены домов, заборы, лестницы. На листовках была изображена фотография Путина и надпись «С днем рождения, президент».

По данным РИА Новости, с такой инициативой выступила местная общественно-политической ассоциация Contronarrazione.

Не оставил без теплых слов Путина и его северо-корейский коллега Ким Чен Ын, который пообещал выпить за его здоровье бокал.

«Я подниму бокал здесь, в Пхеньяне, в честь Вашего дня рождения, желая Вам крепкого здоровья и больших успехов в Вашей деятельности», - сказал Ким Чен Ын.