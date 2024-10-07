Путин проведет в Москве двусторонние встречи с Пашиняном и Алиевым

По его словам, встречи будут двусторонними, они пройдут 8 октября перед саммитом СНГ.

«Будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Россия играет здесь активную позитивную роль», - сказал он.

Ранее Ушаков заявил, что 9 октября в Москве состоится встреча Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

