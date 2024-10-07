Путин проведет в Москве двусторонние встречи с Пашиняном и Алиевым
Президент РФ Владимир Путин встретится в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, встречи будут двусторонними, они пройдут 8 октября перед саммитом СНГ.
«Будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Россия играет здесь активную позитивную роль», - сказал он.
Ранее Ушаков заявил, что 9 октября в Москве состоится встреча Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru