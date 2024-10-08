Харрис не готова к встрече с Путиным без участия Киева

Вице-президент США Камала Харрис заявила телеканалу CBS News, что не готова к двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным по Украине без участия Киева.

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Так она ответила на вопрос о готовности к двусторонней встрече с президентом РФ по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Харрис указала, что вопрос о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе будут решаться, «если и когда» для этого придет время.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин пошутил, когда говорил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на предстоящих выборах президента США от Демократической партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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