Харрис не готова к встрече с Путиным без участия Киева

Так она ответила на вопрос о готовности к двусторонней встрече с президентом РФ по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Харрис указала, что вопрос о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе будут решаться, «если и когда» для этого придет время.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин пошутил, когда говорил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на предстоящих выборах президента США от Демократической партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

