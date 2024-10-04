ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 77%

При атаке дрона ВСУ автомобиля на Белгородчине ранены двое мужчин ВС РФ взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово в ДНР Суд в Москве арестовал организатора криптобиржи Cryptex Президент Аргентины Милей во время выступления в ООН повторил речь героя сериала Александр Мостовой экстренно госпитализирован из-за камней