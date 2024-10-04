ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 77%

Согласно опросу, проведенному с 23 по 29 сентября, уровень доверия граждан России президенту РФ Владимиру Путину составляет 77,2%. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводили среди совершеннолетних россиян, в нем приняли участие 1,6 тысяч человек.

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Положительно ответили на вопрос о доверии президенту 77,2% респондентов, а одобряют деятельность Путина на его посту - 73,6% граждан.

Работу правительства РФ одобряют 48,8% опрошенных, а конкретно деятельность председателя правительства Михаила Мишустина - 51,3% опрошенных.

На 16 августа 2024 года уровень доверия россиян Путину составлял 80%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:ДовериеПутинПрезидент РФ

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