Путин встретится с Лукашенко 9 октября

По его словам, ради встречи с Путиным Лукашенко, прилетевший в российскую столицу на саммит стран-участниц СНГ, продлит своё пребывание в России.

Ушаков добавил, что предстоящая встреча лидеров РФ и Белоруссии станет уже восьмой с начала 2024 года.

Ранее Путин наградил Лукашенко высшей наградой РФ — орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

