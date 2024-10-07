Путин встретится с Лукашенко 9 октября

Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 9 октября. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Лукашенко: Никому не удастся покорить Белоруссию

По его словам, ради встречи с Путиным Лукашенко, прилетевший в российскую столицу на саммит стран-участниц СНГ, продлит своё пребывание в России.

Ушаков добавил, что предстоящая встреча лидеров РФ и Белоруссии станет уже восьмой с начала 2024 года.

Ранее Путин наградил Лукашенко высшей наградой РФ — орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры