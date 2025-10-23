«Им были бы нужны»: Путин пошутил про запрет ЕС на поставку унитазов

По его словам, «ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением», и Россия не исключение. При этом новые рестрикции существенно не скажутся на её экономическом самочувствии.

«Ну а то, что отменили приобретение наших унитазов. Это дорого обойдётся им. Они им, мне кажется, были бы нужны, в сегодняшней ситуации», - пошутил российский лидер.

Ранее Евросоюз принял в новый пакет антироссийских санкций, в который, в том числе, попали «биде, раковины, унитазы и прочие сантехнические приспособления», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».