«Им были бы нужны»: Путин пошутил про запрет ЕС на поставку унитазов

Новые антироссийские санкции, объявленные США и Евросоюзом, являются попыткой оказать давление на Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Партнеры России потребуют скидок из-за санкций Трампа против «Лукойла» и «Роснефти»

По его словам, «ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением», и Россия не исключение. При этом новые рестрикции существенно не скажутся на её экономическом самочувствии.

«Ну а то, что отменили приобретение наших унитазов. Это дорого обойдётся им. Они им, мне кажется, были бы нужны, в сегодняшней ситуации», - пошутил российский лидер.

Ранее Евросоюз принял в новый пакет антироссийских санкций, в который, в том числе, попали «биде, раковины, унитазы и прочие сантехнические приспособления», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

