«Хорошо уже то, что очередной раунд переговоров состоялся. Есть определенные договоренности, Мединский все сказал правильно на пресс-конференции. Надеемся, что это не последняя встреча, серьезный разговор надо продолжать. Положительный знак, что нам удается достигать договоренностей в гуманитарном плане, хоть и не по всем пунктам. С Зеленским говорить пока не о чем, тем более, что Украина продолжает террористическую деятельность. Если будет готова основа в плане движения к мирному урегулированию, тогда можно будет рассматривать разные варианты. Пока что это игра со стороны Зеленского, попытка добиться легитимности для себя. Последние события в Киеве показывают, что его нелегитимность начинают понимать и на Украине, его позиции ухудшаются с каждым днем. Наше предложение движения в рамках трех групп в онлайн-режиме абсолютно правильное. Россия демонстрирует готовность к урегулированию и дает конкретные предложения. Посмотрим, какой будет реакция со стороны Украины и Запада», — сказал Долгов.

Собеседник НСН также назвал провокацией украинский меморандум по урегулированию конфликта.

«Меморандумы, которыми стороны обменялись, абсолютно противоположные. Украинский меморандум — не более, чем провокация, Киев понимает, что мы не примем эти условия, и продолжит клянчить военную помощь и посылать своих граждан на убой. Повторюсь, правильно, что мы демонстрируем готовность к урегулированию, что мы побуждаем Киев к каким-то акциям на гуманитарном направлении, что удалось вернуть наших бойцов из плена. То, что Украина не идет на какие-то вещи, в том числе на возвращение угнанных из Курской области людей, тоже показатель настроя в Киеве. Долгоиграющие выводы делать не нужно, потому что Украина долго не соглашалась на третий раунд, потом, получив заверение, что опять пойдет западное оружие, согласилась. Все это не отменяет задачи добиваться главных целей спецоперации, что мы и делаем», — подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол.