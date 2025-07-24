Долгов назвал условие для встречи Путина и Зеленского
Представленный Украиной российской стороне меморандум — это провокация, в Киеве прекрасно понимают, что Россия не пойдет на такие условия, сказал НСН Константин Долгов.
Договоренности в гуманитарном плане по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров внушают оптимизм, однако о встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского говорить пока рано, со стороны Киева и Запада не видно готовности прекратить конфликт. Об этом НСН заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Третий раунд российско-украинских переговоров прошел 23 июля вечером в во дворце Чираган в Стамбуле. Он продлился порядка 40 минут. По словам главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского, Россия предложила Украине возможность «коротких перемирий», чтобы забрать раненых и убитых. Мединский также отметил, что встреча Путина и Зеленского должна «поставить точку» в конфликте. Кроме того, Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. В свою очередь глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского до конца августа. Долгов выразил надежду на продолжение переговоров, однако отметил, что говорить с Зеленским пока не о чем.
«Хорошо уже то, что очередной раунд переговоров состоялся. Есть определенные договоренности, Мединский все сказал правильно на пресс-конференции. Надеемся, что это не последняя встреча, серьезный разговор надо продолжать. Положительный знак, что нам удается достигать договоренностей в гуманитарном плане, хоть и не по всем пунктам. С Зеленским говорить пока не о чем, тем более, что Украина продолжает террористическую деятельность. Если будет готова основа в плане движения к мирному урегулированию, тогда можно будет рассматривать разные варианты. Пока что это игра со стороны Зеленского, попытка добиться легитимности для себя. Последние события в Киеве показывают, что его нелегитимность начинают понимать и на Украине, его позиции ухудшаются с каждым днем. Наше предложение движения в рамках трех групп в онлайн-режиме абсолютно правильное. Россия демонстрирует готовность к урегулированию и дает конкретные предложения. Посмотрим, какой будет реакция со стороны Украины и Запада», — сказал Долгов.
Собеседник НСН также назвал провокацией украинский меморандум по урегулированию конфликта.
«Меморандумы, которыми стороны обменялись, абсолютно противоположные. Украинский меморандум — не более, чем провокация, Киев понимает, что мы не примем эти условия, и продолжит клянчить военную помощь и посылать своих граждан на убой. Повторюсь, правильно, что мы демонстрируем готовность к урегулированию, что мы побуждаем Киев к каким-то акциям на гуманитарном направлении, что удалось вернуть наших бойцов из плена. То, что Украина не идет на какие-то вещи, в том числе на возвращение угнанных из Курской области людей, тоже показатель настроя в Киеве. Долгоиграющие выводы делать не нужно, потому что Украина долго не соглашалась на третий раунд, потом, получив заверение, что опять пойдет западное оружие, согласилась. Все это не отменяет задачи добиваться главных целей спецоперации, что мы и делаем», — подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол.
В заключение Долгов заявил, что к прекращению огня стороны пока не приблизились.
«К прекращению огня переговоры могут приблизить только если будут выполнены наши условия. Пока Киев и Запад на это не готовы. Мы предложили гуманитарные паузы, посмотрим, согласится ли на это Киев. Украине прекращение огня нужно для того, чтобы прийти в себя от поражения на фронте, накопить оружие, залатать дыры. Они кричат о том, что опять хотят вторгнуться в Курскую область. Поэтому пока о прекращении огня не может идти и речи. Здесь дело в настрое. У Зеленского настрой — воевать: как только наступит мир, его карьера закончится. Хотя я думаю, что она закончится гораздо раньше. Последними своими шагами на “антикоррупционном” фронте он лишний раз показывает свою сущность, иллюзий остается все меньше», — подытожил он.
Ранее рынок ценных бумаг отреагировал снижением на итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.
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