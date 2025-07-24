Умеров после переговоров в Стамбуле заявил о прекращении огня без условий

По его словам, Киев готов к началу переговоров о мире. Отмечается, что прекращение огня «должно включать полное прекращение огня по гражданской и критической инфраструктуре».

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва надеется, что четвертый раунд переговоров с Киевом состоится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

