Умеров после переговоров в Стамбуле заявил о прекращении огня без условий
24 июля 202504:01
Глава делегации Украины в Стамбуле Рустем Умеров по завершении третьего раунда переговоров с делегацией России заявил журналистам, что Киев продолжает наставить на полном прекращении огня без условий.
По его словам, Киев готов к началу переговоров о мире. Отмечается, что прекращение огня «должно включать полное прекращение огня по гражданской и критической инфраструктуре».
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва надеется, что четвертый раунд переговоров с Киевом состоится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru