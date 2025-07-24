Умеров после переговоров в Стамбуле заявил о прекращении огня без условий

Глава делегации Украины в Стамбуле Рустем Умеров по завершении третьего раунда переговоров с делегацией России заявил журналистам, что Киев продолжает наставить на полном прекращении огня без условий.

Мединский вышел к журналистам в Стамбуле с толстой папкой

По его словам, Киев готов к началу переговоров о мире. Отмечается, что прекращение огня «должно включать полное прекращение огня по гражданской и критической инфраструктуре».

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва надеется, что четвертый раунд переговоров с Киевом состоится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
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