Фадеев назвал абсурдом решение демографической проблемы за счет мигрантов
25 июля 202516:43
Решение демографической проблемы за счёт мигрантов - это абсурдная идея. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.
По его мнению, стране не нужна просто масса людей.
«Нам нужны полноценные граждане России», - заключил он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России не нужды новые граждане, которые приезжают в страну для получения социальных выплат и нарушения законов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru