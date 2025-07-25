Фадеев назвал абсурдом решение демографической проблемы за счет мигрантов

Решение демографической проблемы за счёт мигрантов - это абсурдная идея. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.

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По его мнению, стране не нужна просто масса людей.

«Нам нужны полноценные граждане России», - заключил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России не нужды новые граждане, которые приезжают в страну для получения социальных выплат и нарушения законов, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ДемографияРоссияМигрантыСПЧВалерий Фадеев

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