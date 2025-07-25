Театральный критик рассказал, почему Райкин выпускает моноспектакль

Иногда в спектакле нужен именно один человек, чтобы полнее раскрыть внутренний мир героя, заявил в беседе с НСН театральный критик Владимир Кантор.

Качество моноспектакля во многом зависит от того, какой актер играет, заявил в беседе с НСН театральный критик Владимир Кантор.

Ранее художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин сообщил, что работает над новым моноспектаклем. До конца 2025 года также состоятся отдельные мероприятия, посвященные его 75-летнему юбилею.

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Кантор отметил, что моноспектакли известных артистов всегда интересны публике.

«Моноспектакли – это уже устоявшийся формат, который существует много лет. Потребность в нем есть, люди с удовольствием на них ходят. Качество таких спектаклей во многом зависит от того, какой актер играет. Известные артисты как правило всегда интересны публике», - сказал театральный критик.

Кантор также рассказал, почему возникают постановки на одного актера.

«Иногда в спектакле нужен именно один человек, чтобы полнее раскрыть внутренний мир героя. Таким был спектакль Валерия Фокина «Шинель», который в свое время шел в «Современнике» с Мариной Нееловой. Второй, более понятный аспект этого жанра - возможность наблюдать любимого артиста, не отвлекаясь на постановочные приемы, эффекты, на других артистов, а также на режиссерскую форму», - пояснил театровед.

Ранее радикалы в Одессе сорвали моноспектакль Константина Райкина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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