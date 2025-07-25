В Сербии заявили о готовности поддержать санкции против РФ ради ЕС
Сербия готова поддержать Санкции Евросоюза против России в обмен на реальную перспективу членства в объединении. Об этом в интервью австрийскому информагентству APA заявил сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович.
Он указал, что в настоящее время Белград не поддерживает санкции против Москвы, так как они могут нанести «колоссальный ущерб» экономике республики. При этом у Сербии не имеет доступа к защитным механизмам ЕС.
Старович подчеренул, что Сербия готова полностью присоединиться к европейским санкциям в тот момент, когда "членство в Евросоюзе окажется в обозримой перспективе».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не присоединится к санкциям в против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театральный критик рассказал, почему Райкин выпускает моноспектакль
- В Сербии заявили о готовности поддержать санкции против РФ ради ЕС
- В Госдуме призвали кабмин поддержать законопроект о запрете рекламы эзотериков
- Фадеев назвал абсурдом решение демографической проблемы за счет мигрантов
- Навстречу здравому смыслу: В России ждут снижения ключевой ставки до 16%
- Число жертв взрыва газа в Саратове выросло до пяти человек
- «Охотницы и негодяи»: Адвокат оценила китайский раздел имущества при разводе
- Продюсер Пригожин отказался считать звездой протеже Киркорова Овсянникову
- Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки
- Экосистема и стиль жизни: Российский мессенджер MAX сравнили с китайским WeChat
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru