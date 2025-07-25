В Сербии заявили о готовности поддержать санкции против РФ ради ЕС

Он указал, что в настоящее время Белград не поддерживает санкции против Москвы, так как они могут нанести «колоссальный ущерб» экономике республики. При этом у Сербии не имеет доступа к защитным механизмам ЕС.

Старович подчеренул, что Сербия готова полностью присоединиться к европейским санкциям в тот момент, когда "членство в Евросоюзе окажется в обозримой перспективе».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не присоединится к санкциям в против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

