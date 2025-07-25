Журналист Колезев попал в список террористов и экстремистов

«Колезев Дмитрий Евгеньевич, 14.12.1984 г.р., г. Каменск-Уральский Красногорского района Свердловской области», - указано в перечне.

Попадание в данный список Росфинмониторинга влечёт за собой замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее против Колезева было возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии. МВД объявило журналиста в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

