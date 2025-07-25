Журналист Колезев попал в список террористов и экстремистов
Экс-руководитель интернет-издания «Ура.ру», признанный в России иноагентом журналист Дмитрий Колезев попал в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.
«Колезев Дмитрий Евгеньевич, 14.12.1984 г.р., г. Каменск-Уральский Красногорского района Свердловской области», - указано в перечне.
Попадание в данный список Росфинмониторинга влечёт за собой замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее против Колезева было возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии. МВД объявило журналиста в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru