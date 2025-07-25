Трамп назвал угрозой окончание срока действия договора о ядерных ограничениях
25 июля 202517:51
Окончание срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является угрозой для глобальной безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Общаясь с журналистами, он указал, что снятие ядерных ограничений - это большая проблема для мира.
«Это не то соглашение, срок действия которого вы хотите допустить к истечению», - заключил глава Белого дома.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в настоящее время отсутствуют основания для полноформатного возвращения к ДСНВ, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число жертв взрыва газа в Саратове выросло до шести человек
- Стеклянный мир: Эксперт предрек новый конфликт в Сирии
- «Масштаб Голливуда»: Продюсер «Мастера и Маргариты» о рекордных сборах в Европе
- Россиянам объяснили, как не переплачивать за багаж
- Трамп назвал угрозой окончание срока действия договора о ядерных ограничениях
- Журналист Колезев попал в список террористов и экстремистов
- Театральный критик рассказал, почему Райкин выпускает моноспектакль
- Трамп: ХАМАС на самом деле не хотели заключать соглашение
- В Сербии заявили о готовности поддержать санкции против РФ ради ЕС
- В Госдуме призвали кабмин поддержать законопроект о запрете рекламы эзотериков
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru