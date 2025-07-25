Трамп назвал угрозой окончание срока действия договора о ядерных ограничениях

Окончание срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является угрозой для глобальной безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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Общаясь с журналистами, он указал, что снятие ядерных ограничений - это большая проблема для мира.

«Это не то соглашение, срок действия которого вы хотите допустить к истечению», - заключил глава Белого дома.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в настоящее время отсутствуют основания для полноформатного возвращения к ДСНВ, сообщает RT.

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