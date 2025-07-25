Навстречу здравому смыслу: В России ждут снижения ключевой ставки до 16%
Слишком резкое снижение инфляции негативно отразится на экономике, сказал НСН Сергей Калашников, а Михаил Делягин назвал снижение ключевой ставки движением навстречу здравому смыслу.
Снижение Центробанком ключевой ставки до 18% является политическим решением, призванным остудить напряжения в обществе, никакого существенного влияния на экономику оно не окажет. Об этом НСН заявил экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне. Кроме того, регулятор в своем релизе по ставке отметил, что текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. ЦБ прогнозирует, что в 2025 году она снизится до 6-7%, а в 2026 году — вернется к 4%. По мнению Калашникова, резкое снижение инфляции негативно отразится на экономике.
«Инфляция зависит от слишком многих факторов, а не только от усилий ЦБ, поэтому однозначно предсказать, какой она будет в перспективе, нельзя. Важно другое — снижение инфляции будет означать резкое падение экономики и покупательной способности, а это уже совсем плохо. То, что инфляция была достаточно высокой, но относительно стабильной, свидетельствует о стабильности нашей экономики. А любые изменения будут отражать какие-то существенные перемены в экономической системе. И нет предпосылок, что это будут положительные перемены», — сказал Калашников.
Кроме того, собеседник НСН назвал снижение ключевой ставки до 18% политическим решением, которое незначительно повлияет на экономику.
«Снижение ключевой ставки до 18% было ожидаемым, потому что напряжение в обществе по поводу ключевой ставки нарастало, причем на всех уровнях власти. Все понимали, что при такой ключевой ставке экономика не может жить. По-моему, это просто политическое решение, которое, безусловно, незначительно повлияет на экономику. Можно сказать, что тенденция хорошая, но недостаточная», — подчеркнул бывший министр труда.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал снижение ключевой ставки движением навстречу здравому смыслу.
«Снижение ключевой ставки — признак того, что разрушение экономики идет слишком быстро даже для разрушителей. Поэтому, чтобы ослабить политическое давление и протест хозяйствующих субъектов, Центробанк изобразил движение навстречу здравому смыслу. К концу года можно ожидать и 16%, но никакого реального принципиального воздействия это не окажет. Для развития необходим доступный кредит — некоторое оживление, конечно, сейчас будет, но совершенно незначительное», — подытожил он.
Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк допускает в будущем снижение ключевой ставки на 1%, 1,5% или 2%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали кабмин поддержать законопроект о запрете рекламы эзотериков
- Фадеев назвал абсурдом решение демографической проблемы за счет мигрантов
- Навстречу здравому смыслу: В России ждут снижения ключевой ставки до 16%
- Число жертв взрыва газа в Саратове выросло до пяти человек
- «Охотницы и негодяи»: Адвокат оценила китайский раздел имущества при разводе
- Продюсер Пригожин отказался считать звездой протеже Киркорова Овсянникову
- Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки
- Экосистема и стиль жизни: Российский мессенджер MAX сравнили с китайским WeChat
- У семьи экс-мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости и 590 млн рублей
- Эрдоган хочет обсудить с Путиным и Трампом их возможную встречу в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru