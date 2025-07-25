Навстречу здравому смыслу: В России ждут снижения ключевой ставки до 16%

Слишком резкое снижение инфляции негативно отразится на экономике, сказал НСН Сергей Калашников, а Михаил Делягин назвал снижение ключевой ставки движением навстречу здравому смыслу.

Снижение Центробанком ключевой ставки до 18% является политическим решением, призванным остудить напряжения в обществе, никакого существенного влияния на экономику оно не окажет. Об этом НСН заявил экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

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Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне. Кроме того, регулятор в своем релизе по ставке отметил, что текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. ЦБ прогнозирует, что в 2025 году она снизится до 6-7%, а в 2026 году — вернется к 4%. По мнению Калашникова, резкое снижение инфляции негативно отразится на экономике.

«Инфляция зависит от слишком многих факторов, а не только от усилий ЦБ, поэтому однозначно предсказать, какой она будет в перспективе, нельзя. Важно другое — снижение инфляции будет означать резкое падение экономики и покупательной способности, а это уже совсем плохо. То, что инфляция была достаточно высокой, но относительно стабильной, свидетельствует о стабильности нашей экономики. А любые изменения будут отражать какие-то существенные перемены в экономической системе. И нет предпосылок, что это будут положительные перемены», — сказал Калашников.
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Кроме того, собеседник НСН назвал снижение ключевой ставки до 18% политическим решением, которое незначительно повлияет на экономику.

«Снижение ключевой ставки до 18% было ожидаемым, потому что напряжение в обществе по поводу ключевой ставки нарастало, причем на всех уровнях власти. Все понимали, что при такой ключевой ставке экономика не может жить. По-моему, это просто политическое решение, которое, безусловно, незначительно повлияет на экономику. Можно сказать, что тенденция хорошая, но недостаточная», — подчеркнул бывший министр труда.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал снижение ключевой ставки движением навстречу здравому смыслу.

«Снижение ключевой ставки — признак того, что разрушение экономики идет слишком быстро даже для разрушителей. Поэтому, чтобы ослабить политическое давление и протест хозяйствующих субъектов, Центробанк изобразил движение навстречу здравому смыслу. К концу года можно ожидать и 16%, но никакого реального принципиального воздействия это не окажет. Для развития необходим доступный кредит — некоторое оживление, конечно, сейчас будет, но совершенно незначительное», — подытожил он.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк допускает в будущем снижение ключевой ставки на 1%, 1,5% или 2%.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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