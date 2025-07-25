Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне. Кроме того, регулятор в своем релизе по ставке отметил, что текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. ЦБ прогнозирует, что в 2025 году она снизится до 6-7%, а в 2026 году — вернется к 4%. По мнению Калашникова, резкое снижение инфляции негативно отразится на экономике.

«Инфляция зависит от слишком многих факторов, а не только от усилий ЦБ, поэтому однозначно предсказать, какой она будет в перспективе, нельзя. Важно другое — снижение инфляции будет означать резкое падение экономики и покупательной способности, а это уже совсем плохо. То, что инфляция была достаточно высокой, но относительно стабильной, свидетельствует о стабильности нашей экономики. А любые изменения будут отражать какие-то существенные перемены в экономической системе. И нет предпосылок, что это будут положительные перемены», — сказал Калашников.