Рынок отреагировал снижением на итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка Московской биржи с учетом вечерней сессии, к 22:15 мск 23 июля снизился на 0,12% до отметки 2827,21 пункта. До появления новостей о результатах переговоров в Стамбуле показатель демонстрировал рост около 0,2%.

Снижение котировок произошло после завершения третьего раунда прямых переговоров между делегациями России и Украины, состоявшегося во дворце Чираган в Стамбуле. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва предложила сформировать три рабочие группы для дальнейшей работы в онлайн-формате, а также призвала ввести краткосрочные гуманитарные перемирия для эвакуации раненых и тел погибших.