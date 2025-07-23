Рынок отреагировал снижением на итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка Московской биржи с учетом вечерней сессии, к 22:15 мск 23 июля снизился на 0,12% до отметки 2827,21 пункта. До появления новостей о результатах переговоров в Стамбуле показатель демонстрировал рост около 0,2%.
Снижение котировок произошло после завершения третьего раунда прямых переговоров между делегациями России и Украины, состоявшегося во дворце Чираган в Стамбуле. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва предложила сформировать три рабочие группы для дальнейшей работы в онлайн-формате, а также призвала ввести краткосрочные гуманитарные перемирия для эвакуации раненых и тел погибших.
Кроме того, российская сторона инициировала предложение о новом обмене пленными — не менее 1200 человек с каждой стороны. Вопрос о встрече президентов России и Украины также поднимался: по словам Мединского, она возможна лишь при условии тщательной подготовки и согласования условий соглашения, поскольку текущие позиции сторон, изложенные в проектах меморандумов, остаются существенно разными.
Предыдущие переговоры состоялись 16 мая и 2 июня. Тогда стороны договорились об обмене пленными, передаче тел погибших и обменялись проектами документов по урегулированию. Делегацию РФ возглавляет Владимир Мединский, в ее состав также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. С украинской стороны переговоры возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, передает «Радиоточка НСН».
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