Рынок отреагировал снижением на итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка Московской биржи с учетом вечерней сессии, к 22:15 мск 23 июля снизился на 0,12% до отметки 2827,21 пункта. До появления новостей о результатах переговоров в Стамбуле показатель демонстрировал рост около 0,2%.

Снижение котировок произошло после завершения третьего раунда прямых переговоров между делегациями России и Украины, состоявшегося во дворце Чираган в Стамбуле. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва предложила сформировать три рабочие группы для дальнейшей работы в онлайн-формате, а также призвала ввести краткосрочные гуманитарные перемирия для эвакуации раненых и тел погибших.

Мединский: Для встречи Путина и Зеленского нужно готовое соглашение

Кроме того, российская сторона инициировала предложение о новом обмене пленными — не менее 1200 человек с каждой стороны. Вопрос о встрече президентов России и Украины также поднимался: по словам Мединского, она возможна лишь при условии тщательной подготовки и согласования условий соглашения, поскольку текущие позиции сторон, изложенные в проектах меморандумов, остаются существенно разными.

Предыдущие переговоры состоялись 16 мая и 2 июня. Тогда стороны договорились об обмене пленными, передаче тел погибших и обменялись проектами документов по урегулированию. Делегацию РФ возглавляет Владимир Мединский, в ее состав также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. С украинской стороны переговоры возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры